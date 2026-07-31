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Информагентства

Экспортер: Доставка одного грузовика в РФ обходится в $3-4 тысячи, в Европу – до $12 тысяч

После введения ограничений на российском рынке армянские экспортеры сельхозпродукции пытаются найти новые направления, однако выход на европейский рынок — процесс непростой. Такое мнение в беседе с Новости Армении — NEWS.am выразил директор занимающейся экспортом компании Agropro LLC Ашот Григорян.

По его словам, в прошлом году компания попыталась экспортировать в Европу небольшие объемы продукции с целью изучения рынка, однако этот опыт не оказался прибыльным.

«В прошлом году мы отправили в Европу всего одну-две машины, чтобы изучить рынок. Это была убыточная сделка, но она была необходима, чтобы понять, какие требования предъявляет этот рынок», — отметил Ашот Григорян.

По его словам, в этом году основным направлением для экспортеров стала Украина, однако и там проблем прибавилось. Экспортер отмечает, что на границе с Турцией машины нередко задерживают на несколько дней, что влияет как на качество товара, так и на продажи.

«Бывают случаи, когда машины стоят 3–5 дней из-за проверок. В последний раз в случае с двумя машинами покупатель отказался от товара, потому что тот прибыл слишком поздно. Нам пришлось искать нового покупателя», — сказал он.

По словам Ашота Григоряна, одной из главных проблем европейского рынка также являются высокие логистические расходы. Если доставка одной машины в Россию может стоить около 3,5–4,5 тысячи долларов, то стоимость перевозки в Европу иногда достигает 12 тысяч долларов. «Отправить один грузовик сельхозпродукции в Европу может стоить до 12 тысяч долларов. В дороге всегда есть риск, что товар испортится или прибудет с опозданием», — отметил он.

Экспортер считает, что для небольших фермерских хозяйств соответствовать требованиям европейского рынка сложно. По его словам, европейские супермаркеты требуют стабильных объемов и продукции одинакового качества.

«Если работаешь с крупным супермаркетом, нужно быть в состоянии обеспечить необходимое количество и одинаковое качество на протяжении всего сезона. Собирая это у разных мелких производителей, сделать это очень трудно», — сказал Ашот Григорян.

Касаясь проблемы сертификации, Григорян отметил, что для выхода на европейский рынок производителям приходится нести большие расходы.

«Расходы на сертификацию продукции с одного сада могут достигать 15–25 миллионов драмов. Причем эта сумма не зависит от размера сада — будь то один гектар или 200 гектаров. Для небольших хозяйств такие расходы являются серьезным препятствием, и многие просто не могут пройти этот процесс», — отметил директор Agropro LLC Ашот Григорян.

По словам директора, для развития экспорта армянской сельхозпродукции необходима государственная поддержка — особенно на этапе выхода на новые рынки.

«Если мы хотим быстро и эффективно выйти на новые рынки, сделать это только силами частных компаний будет сложно. Государственная поддержка очень важна», — подчеркнул он.

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