«Эпоха нефти заканчивается»: Карапетян предложил сократить энергозависимость Армении

Депутат блока «Сильная Армения» Нарек Карапетян предложил развивать в стране производство натриевых аккумуляторов для накопления солнечной энергии. По его оценке, эта технология позволит Армении сократить зависимость от импортируемых газа и бензина и приблизиться к энергетической независимости.

Карапетян отметил, что главным недостатком солнечных электростанций остается невозможность вырабатывать энергию ночью. Решить эту проблему, по его мнению, могут аккумуляторы, которые накапливают полученную днем энергию и распределяют ее в вечерние часы. Он заявил, что натриевые, или солевые, аккумуляторы отличаются низкой стоимостью и эффективностью, а сырье для их производства широко распространено в Армении.

Карапетян также сообщил, что индийская компания Reliance инвестировала в развитие этой технологии $9 млрд и планирует запустить соответствующий проект к началу следующего года.

«Эпоха нефти заканчивается, эпоха Азербайджана заканчивается», — заявил он, отметив необходимость привлечения крупных инвесторов в энергетическую отрасль Армении.

Карапетян раскритиковал политику властей, заявив, что вместо поддержки перспективных отраслей руководство страны национализирует построенные десятилетия назад цементный завод и спортивный зал. «Кебабные пока, к счастью, не национализируют», — добавил он.

Armenia Today