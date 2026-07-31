Эрик Папикян победил азербайджанца в стартовой схватке ЧМ в Баку

Армянский борец Эрик Папикян, выступающий в весовой категории до 65 кг, победил азербайджанца Рашида Назарова со счетом 9:1 в стартовой схватке чемпионата мира U17 по борьбе, проходящего в Баку. Об этом сообщили в Федерации борьбы Армении.

С победы начал выступление и армянский борец Давид Балеян, соревнующийся в весовой категории до 55 кг. В квалификационном раунде Балеян одержал победу над представителем Польши Пшемыславом Мрожеком со счетом 8:6 и вышел в 1/8 финала.

В пятницу на чемпионате мира U17 в Баку в борьбу вступили представители вольного стиля.

Newsarmenia.am