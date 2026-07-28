Эстония удваивает экономику, Грузия строит порт, Армения национализирует кебабную — Нарек Карапетян

Член совета партии «Сильная Армения» Нарек Карапетян сравнил экономическую политику Армении, Грузии и Эстонии.

«Эстония строит «Балтийскую железную дорогу» (Rail Baltic) и с помощью платформы e-Estonia ослабляет государственный контроль над бизнесом в стране. Государство поставило задачу за 8 лет удвоить объем экономики.

Грузия строит новый глубоководный порт Анаклия, а также цифровизирует и упрощает государственную систему.

Правительство Армении отобрало у бизнесмена спортзал и обсуждает вопрос национализации кебабной его друга», — отметил он.

News.am