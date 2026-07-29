Эхо Вардавара: В Армении завели дело против российской блогерши  

Дело против россиянки Надежды Пирожковой завели в Армении из-за видеоролика с оскорбительными выражениями в адрес армян.

Во время празднования Вардавара блогершу облили водой, после чего она опубликовала гневное видео в социальных сетях. Она назвала обливание не участвующих в празднике людей агрессией и бестактностью, разместив в разделе «сторис» ролик, на котором ее обливают водой. Пирожкова назвала армянский народ «крысячим», добавив, что у нее пришла в негодность одежда из-за обливаний.

В Следкоме уточнили, что производство возбуждено по статье о публичных высказываниях, направленных на разжигание ненависти и дискриминацию. В качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде.

Alpha News