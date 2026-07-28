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Информагентства

Ярмарка тщеславия: За три дня жители Армении заплатили более 234 млн драмов за эффектные автомобильные номера

Жители Армении заплатили 234 млн 400 тысяч драмов за 224 «красивых» номера, и сделали это за дни дня после принятия правительством страны новых критериев востребованных населением автомобильных номеров.

Как сообщил руководитель юридического отдела МВД Руслан Марандян на пресс-конференции 28 июля, критерии устанавливает правительство, стоимость глава МВД. Он особо напомнил, что речь не идет об особо востребованных, те как и прежде покупаются на электронном аукционе.

Объясняя разницу, глава управления отметил, что в случае особо востребованных номер состоит из пяти нулей и двух латинских букв (серия) либо 4 нулей, одной цифры и двух букв. В случае востребованных номерной знак состоит из двух нулей (или трех если речь о юридическом лице) двух букв и трех цифр, если последние повторяются. стоимость выше. Стоимость особо востребованных номеров варьируется от 250 тысяч до 8 млн. драмов. Например, комбинация 00 +- (буквы) ХХУ (цифры) стоит 250 тыс драмов, а комбинация ХХ (цифры) +- (буквы) 000 стоит 600 тыс драмов. Все перечисленное касается только автомобильного транспорта с 7 знаками (5 цифр и 2 буквы).

Заместитель начальника отдела регистрации и экзаменационных служб, разрешений и лицензирования Министерства внутренних дел Тигран Геворгян сообщил, что перечисленные номера можно приобрети во время регистрации автомобиля. Плюс в том, что они сохраняются за владельцем в течение полугода после продажи машины, и владелец может зарегистрировать новую машину под этими номерами или передать близкому родственнику. Через месяц, если номера не используются, они возвращаются в общую базу и могут быть проданы.

Геворкян также сообщил, что проводимые с 1 февраля 2024 г аукционы по особо востребованным номерам принесли бюджету 892 млн драмов за 49 номеров. За дни дня после принятия новых критериев продано 224 номера, граждане заплатили 234 млн 400 тысяч драмов. Наибольший спрос на номера в категории 600 тысяч драмов.

Также было отмечено, что номера автомобилей государственных органов не походят по категории ни востребованных, ни особо востребованных, и стоит как обычные номерные знаки 12 тысяч драмов.

News.am

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