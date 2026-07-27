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ОБЩЕСТВО И ПРАВО

Ашот АРАМЯН

Ашот АРАМЯН

«Я» В ЦИФРОВОМ РЕГИСТРЕ, или ПОД КОЛПАКОМ «БОЛЬШОГО БРАТА»

Кто стирает грань между безопасностью и абсолютной тиранией

Развернувшийся между членами правительства на одном из недавних заседаний (9 июля) разговор наводит на очень тревожные размышления, хотя этого никак не сулил повод — представление 1-м замминистра здравоохранения Леной Нанушян проекта решения о порядке расчета, начисления и выплаты бонусных баллов в сфере всеобщего страхования здоровья…

 АВТОРИТАРНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ В СИЛУ СВОИХ ПСИХИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ И ДУШЕВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЯВЛЯЕТ ВСЕ БОЛЬШИЙ ИНТЕРЕС к частной жизни людей – вплоть до проникновения в их спальни. Пашинян стремится обладать личными данными буквально всех, заглянув в их самые потайные уголки души, так же, как он в свое время заглянул в наши банковские счета (либерализация банковской тайны) и кошельки (всеобщая декларация о доходах), а сейчас уже и цепко там утвердился.

 Стоило вице-премьеру Мгеру Григоряну на том заседании выразить уверенность, что к 2029 году у всех на руке будет связанное с медцентром устройство с основными индикаторами состояния здоровья в реальном времени, как Пашиняна, как говорится, понесло. По его мнению, люди сами давно расстались со своими личными данными, и никаких секретов с появлением соцсетей, цифровых гаджетов и всяческих «умных» приспособлений (смарт-телефоны, смарт-часы, смарт-линзы, смарт-часы и даже смарт-хлева) ни у кого уже не осталось.

 После этого он стал разоряться по поводу того, что те же самые люди в условиях глобальной открытости своих данных поднимают вселенский шум, стоит только государству (властям) даже заикнуться о необходимости собрать какую-то информацию на своих граждан (последний пример – решение о тотальном внедрении системы IMEI для мобильных телефонов). По уже въевшейся привычке во всем поддакивать шефу, в разговор встрял министр экономики Геворг Папоян, известивший всех, что уже сегодня многие носят устройства, показывающие количество сделанных во время прогулки шагов, километраж пробежки, вес и т.д.

 Тут Пашинян в привычной ему манере явно передергивает факты в стремлении подготовить почву для тотального сбора информации на граждан, поскольку одно дело – самостоятельная открытость, личный выбор, и совсем другое – когда тебя к этому принуждает правительство. Благозвучное и одновременно закамуфлированное название всего этого – интегрированные цифровые электронные регистры данных, вроде бы освобождающие граждан от необходимости собирать различные бумаги и, следовательно, создающие комфорт, но почему тогда душа тревожится, и как-то неприятно разит от всего этого.

 Только представьте нашу жизнь в не столь отдаленном будущем, элементы которой присутствуют уже сегодня. Искусственный интеллект (ИИ) и связанные с ним технологии поведают все о том, кто вы и во что верите. Данные транзакций по кредитной карте в наручных смарт-часах сообщат, где и когда вы приобретали авиабилеты туда и обратно, и в какое время они велели вам сесть на самолет. Они также проинформируют желающих, какое кафе вы просили своего виртуального ассистента порекомендовать для ланча и название бара, куда вы отправлялись выпить после работы. Ваш фитнес-трекер поведает, сколько времени вы работали ногами, сколько сделали шагов и сколько километров покрыли, уровень вашего адреналина, и насколько подскакивал ваш пульс, когда вы достигали места назначения. Ваш мобильный телефон сообщит желающим имена и номера друзей из вашей адресной книги, с которыми вы совершали эти посещения, музыку, которую вы слушали по пути домой, и насколько глубоко спали в ту ночь. Кто угодно может узнать, что ваш холестерин стабильно на уровне 3,8, а овуляция у вас начнется через 3 дня. Частота ваших сердечных сокращений подскочила до 133 ударов в минуту, а ваш индикатор стресса показывает 8 баллов из 10. Вы почти не ели сегодня утром, так что ваш уровень электролитов истощен, и вам нужно закапать какие-нибудь смягчающие капли в свои пересохшие глаза. И так далее и тому подобное.

 ТУТ УЖ ПОНЕВОЛЕ СТАНЕШЬ ТЕХНОФОБОМ, ПРОТИВЯСЬ СТРЕМЛЕНИЮ СДЕЛАТЬ ВАС РАБОМ ТЕХНИКИ. Лично мне незачем считывать циферки с дисплея, чтобы узнать, что уровень стресса у меня взмыл до небес. Меня не привлекают смарт-часы или браслеты, которые денно и нощно собирают сведения о моих пульсе и температуре, чтобы установить уровень метаболизма и кровяного давления в организме, а также множество других диагнозов, информация о которых меня не интересует, так как сделает больным любого здорового человека.

 С другой стороны, происходящее однозначно на руку властям, которые уже опутали всю страну тотальной «прослушкой», а теперь пытаются получить доступ и закрепиться на других, более глубоких, уровнях сбора личных данных граждан. Так им легче управлять массами, но мы ведь созданы не для того, чтобы облегчить властям управление нами. И правительственные пиарщики в лице управления информации и связей с общественностью (кстати, давно пора переименовать его в отдел медийных манипуляций Пашиняна) и многих других структур и отдельных лиц давно уже принялись за дело, внушая обществу, как прекрасно рисуемое ими будущее.

 Если еще кто-то не понял, что происходит, обратимся к кинематографу, который подарил нам множество ярких сцен и культовых эпизодов – от классических антиутопий до технологических триллеров — где концепция тотального контроля «Большого Брата» раскрывается во всей красе. Так, в экранизации романа Джорджа Оруэлла «1984» зловещий «Большой Брат» предстает буквально на каждом шагу. Самый пугающий эпизод — это когда телекран (двусторонний экран, который невозможно выключить) начинает отчитывать главного героя Уинстона Смита за то, что тот недостаточно активно выполняет физические упражнения во время утренней зарядки.

 Кинофильм «Враг государства» — блестящая демонстрация того, как «Большой Брат» перешел из антиутопий в современный цифровой мир. Спецслужбы в реальном времени с помощью дронов, тепловизоров, спутников и прослушивающих устройств окружают главного героя. Самая яркая деталь — когда правительственные агенты могут легко заглушить его кредитные карты и отследить каждый шаг на оживленных улицах. Эти сцены великолепно показывают, как «прослушка» меняет не только наблюдаемых, но и самих наблюдателей, стирая границу между безопасностью и абсолютной тиранией.  Впору вслед за Юлиусом Фучиком повторить: «Люди, будьте бдительны!»

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