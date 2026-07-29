10 ЛЕТ НА СЛУЖБЕ РОССИЙСКО-АРМЯНСКИХ ИНТЕРЕСОВ

21 июля российскому сетевому СМИ «Наша Среда online» исполнилось десять лет.

Интернет-проект под названием «Среда обитания» был создан нижегородским общественным деятелем, журналистом и поэтом Виктором Коноплевым в 2006 году с целью содействия укреплению российско-армянской дружбы, повышения информированности читателей о многовековых традициях российско-армянских взаимоотношений и их современном состоянии, а также формирования позитивного образа России, Армении и армянской диаспоры в русскоязычном сегменте интернета. Впоследствии, чтобы расширить возможности сайта, Виктор зарегистрировал его в качества средства массовой информации, сменив название.

АУДИТОРИЯ СЕТЕВОГО СМИ «НАША СРЕДА ONLINE» ДОВОЛЬНО ШИРОКАЯ И РАЗНООБРАЗНАЯ: представители научного сообщества, политики, деятели культуры, граждане России и Армении, а также русскоязычные граждане по всему миру. Всех их объединяет одно — это люди, которым небезразлична собственная история, культура, традиции, опыт межнационального общения.

«Уникальность проекта состоит в том, что он не зависит от политической конъюнктуры, содержится за счет благотворительных пожертвований, — отмечает Виктор КОНОПЛЕВ. — Наш сайт предоставляет читателю возможность получать качественную авторскую информацию о России, Армении и армянской диаспоре, о прошлом и настоящем российско-армянских отношений, истории и культуре наших стран, системах ценностей и традициях, о людях, которые формировали и формируют образы наших народов. В отличие от других подобных сайтов, мы не ограничиваемся мейнстримом или однотипными материалами, а публикуем серьезные исследования. Все наши материалы выверены и содержат ссылки на первоисточники. Мы не допускаем враждебности по отношению к другим нациям, популяризируем межнациональное согласие и культурный обмен».

Как учредитель Виктор Коноплев приглашался в Государственную Думу для обсуждения проблем русскоязычного населения за рубежом. Неоднократно его проект был участником Дней русского слова в Армении и инициатором общественно-культурных программ в стране. Как руководитель проекта он участвовал в качестве спикера на различных мероприятиях патриотической и межнациональной направленности. Трижды присутствовал на ежегодных пресс-конференциях Президента РФ.

В 2006 году Ассоциация арменоведов России сделала «Нашу Среду» площадкой для своей профессиональной информации и научных публикаций по арменоведению — материалы проекта стали основой для научных публикаций.

В целом своей последовательной деятельностью «Наша Среда online» содействует развитию политического, экономического и культурного сотрудничества между Россией и Арменией; информирует общественность о совместных проектах, событиях и инициативах, что способствует более глубокому пониманию культурных и исторических связей; служит площадкой для обмена мнениями, обсуждения актуальных вопросов и путей решения проблем, способствуя развитию взаимного доверия. Также сетевое СМИ предоставляет информацию и ресурсы для армян в России и россиян в Армении, что способствует социальной интеграции и поддержанию связей, стимулирует развитие совместных проектов в различных сферах, повышая уровень взаимопонимания.

Планируется расширение сотрудничества с арменоведческими центрами России, научным сообществом, людьми, увлекающимися этой тематикой, активизация мер, популяризирующих межнациональное согласие и культурный обмен.

ОТДЕЛЬНОГО РАССКАЗА ДОСТОИН САМ СОЗДАТЕЛЬ САЙТА.

Виктор Валерьевич Коноплев родился 22 марта 1969 года в г. Малорита Брестской области Белоруссии в семье офицера Вооруженных сил СССР. В 1994 году с отличием окончил Волго-Вятский кадровый центр по специальности «Государственное и муниципальное управление».

Литературную и журналистскую деятельность начал в 1983 году. Публиковался в многочисленных сетевых и печатных изданиях, коллективных сборниках, автор нескольких книг. Дипломант конкурса критики Национальной литературной сети, конкурса «Золотое перо Руси», член Международного филологического общества «La Filológica por la Causa», Международного сообщества писателей, Санкт-Петербургского городского союза писателей.

Примечательно, что в 2013 году Виктор Коноплев был принят в почетные члены Союза писателей Нагорно-Карабахской Республики. Тема его дружбы с Арцахом -примечательная и трогательная история. Наше творческое интернет-знакомство в рамках осуществления проекта «Среда обитания» переросло в большую личную дружбу. Еще до первого своего приезда в 2008 году в Армению и Арцах Виктор начинает изучать историю, традиции, культуру армянского народа, историю Геноцида армян и карабахского конфликта.

Уже в первый свой приезд в Арцах Виктор посещает главные святыни исторической армянской провинции — древние монастыри и церкви, а также достопримечательные места. Глубоко впечатлило его отношение живущих здесь людей, их открытость и радушие.

«Они тверды, как карабахские скалы, чисты, как летнее арцахское небо и горные источники, гармоничны, словно буквы алфавита Маштоца, щедры, как сама природа Арцаха. Было удивительно то, что народ, столько переживший и видевший на своем веку, не озлобился, а сохранил свое духовное превосходство», — так отозвался об арцахцах Виктор.

Подробности первой поездки Коноплев описал в большом очерке «Шесть дней в раю». После посещения Арцаха Виктор стал глубоко изучать проблематику карабахского конфликта, пытаясь понять его глубинные причины. Поездки в Армению и Арцах стали регулярными, Коноплев начал активно заниматься общественной деятельностью по установлению и укреплению межармянских и российско-армянских связей, продвижению вопросов признания Геноцида армян. Будучи модератором группы «Мы за признание Геноцида армян», он пригласил в нее более 15000 человек разных национальностей.

Виктор Коноплев являлся постоянным участником «Дней русского слова» в Арцахе, инициировал актуальные разноплановые мероприятия, благотворительные акции, содействуя тому, чтобы в Арцахе было больше литературы на русском языке, чтобы школьники и студенты могли не только в интернете находить информацию, но и реально держать в руках интересные и полезные книги, знакомиться с мировой культурой.

Среди проектов в Арцахе следует выделить организованный совместно с Министерством образования НКР в лице главного специалиста русского языка Рубена Осипова конкурс сочинений среди учащихся школ «Арцах, я люблю тебя!». По его итогам был выпущен одноименный сборник.

С большим успехом в НКР прошли инициированные Виктором «Дни Микаэла Таривердиева в Арцахе» — серия мероприятий, посвященных жизни и творчеству выдающегося композитора, предки которого были уроженцами города Шуши (Шуша). В мероприятиях приняла участие прибывшая из Москвы вдова маэстро Вера Таривердиева.

ОСОБОГО ВНИМАНИЯ ЗАСЛУЖИВАЕТ ПРОЕКТ «КАРАБАХСКИЙ ФРОНТ МОСКВЫ», посвященный советской и российской интеллигенции, не побоявшейся в трудные времена глухой информационной блокады вокруг событий в Нагорном Карабахе поднять свой голос в защиту прав народа Арцаха, донести до широкой общественности правду о событиях в самоопределившейся республике.

После апрельской агрессии 2016 года Азербайджана съемочная группа во главе с Виктором Коноплевым сняла серию репортажей в Талише, Матагисе, Мартакерте, Степанакерте, на передовой линии обороны. Итоговый фильм «Арцах непокоренный» посмотрели десятки тысяч человек.

Виктор Коноплев является автором литературного русского перевода Гимна Арцаха. В 2011 году стихотворение «Любить Армению по-русски» было включено в учебник русского языка для 12 класса старшей школы Республики Армения. В 2012 году энциклопедия фонда «Хайазг» («Армянская нация») разместила статью о Викторе Коноплеве в разделе «Друзья армянского народа». Единственный из неармян он был приглашен на 5-й Всеармянский съезд журналистов в 2010 году.

Давно уже воспринимая Виктора Коноплева как своего, армяне в шутку, но с полным на то основанием называют его «русский сын армянского народа» и даже придумали ему армянскую фамилию — Канепян.

И в самом деле, будучи убежденным патриотом своей страны — России, Виктор Коноплев по праву может именоваться и армянским общественным деятелем. Он сполна выразил свою любовь к армянам множеством конкретных дел. Создал ряд интернет-проектов, в частности «Армяне в мире», «Нижегородские армяне», написал десятки стихотворений, эссе, журналистских статей по армянской и арцахской тематике.

Материалы созданных Виктором Коноплевым сайта «Наша Среда», а затем и сетевого СМИ «Наша Среда online» завоевали подлинное доверие среди политиков, общественных деятелей, экспертного сообщества, журналистов, представителей армянской диаспоры по всему миру, простых граждан. Их широко цитируют не только друзья армянского народа, но и недоброжелатели, тщетно пытаясь опровергнуть и очернить неоспоримые факты. Многие в Армении считают Виктора Коноплева продолжателем традиций Валерия Брюсова, Сергея Городецкого, Кима Бакши и других выдающихся людей, вставших по зову души и сердца на сторону правды армянского народа.

А статью хочу завершить проникновенными, мудрыми и поучительными словами Виктора: «Каждый армянин, сродни армянской истории, столь же многогранен и глубок. Я настоятельно рекомендую присмотреться к мироустройству этого народа: его быту, семье, отношениям. Почувствуйте внутреннее обаяние этого народа. Быть может, тогда вы поймете, почему вопреки всем историческим катаклизмам этот народ продолжает свое планетарное служение… У наших народов много общего. Достаточно посмотреть наши народные танцы или сравнить русские былины с армянским эпосом. Среди армянского народа я ощущаю себя русским, остро чувствующим армянскую душу…»

К этим откровенным и проникновенным словам всем нам следует внимательно прислушаться и делать соответствующие выводы…