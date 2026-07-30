14-летний Ваге исчез, оставив записку, что хочет стать отшельником – Товмас Аракелян

Разыскивается 14-летний Ваге Апикян, который является причетником в церкви Св. Саркиса в Ереване. Утром 29.07.2026 г. он вышел из дома, никого не предупредив, и не взял с собой никаких вещей, кроме церковного облачения; исчез, оставив записку о том, что отказывается от мирской жизни и хочет стать отшельником. Об этом на своей странице в Facebook написал Товмас Аракелян.

«Мы предполагаем, что он может посетить какую-либо церковь с целью молитвы, и просим вас распространить информацию о пропаже Ваге Апикяна, при обнаружении позаботиться о нем и сообщить долгожданную новость членам семьи.

Отец – Тигран Апикян 093-99-56-28

Мать – Гаяне Илина 077-05-19-72

Брат – Саркис Апикян 033-30-56-16», – написал он.

News.am