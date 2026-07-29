Cудье Габриеляну продлили срок домашнего ареста на 3 месяца

Судья уголовного суда общей юрисдикции Еревана Артуш Габриелян (полномочия приостановлены) останется под домашним арестом. Антикоррупционный суд под председательство судьи Хачика Казаряна удовлетворил ходатайства гособвинителя, продлив срок домашнего ареста Артушу Габриеляну и Галусту Хуршудяну еще на три месяца.

Суд посчитал, что вероятность того, что обвиняемый Артуш Габриелян будет препятствовать уголовному производству путем незаконного вмешательства в процесс доказывания и неисполнения им своих обязательств по Кодексу, не снизилась, по крайней мере, до такой степени, позволяющей признать допускаемой применение к нему менее суровых альтернативных мер пресечения.

Решение было вынесено месяц назад. На данный момент информации об обжаловании судебного акта на портале «Даталекс» нет.

Напомним, что уголовное дело, по которому судье Артушу Габриеляну предъявлено обвинение, касается получения взятки. Согласно материалам уголовного дела, судья потребовал и получил взятку в размере 10 000 долларов США за затягивание судебного разбирательства в пользу обвиняемого и его последующее прекращение на основании истечения срока давности.

Помимо Артуша Габриеляна, обвиняемыми по переданному в суд делу проходят еще два человека — Галуст Хуршудян, которому инкриминируют пособничество, и Зограб Сихарулидзе (Езгатян), который обвиняется в даче взятки.

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