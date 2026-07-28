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Информагентства

FIP: На фоне ограничений РФ экспорт молочной продукции сократился, зависимость от российского рынка выросла

Россия с 27 июля ограничила импорт молочной продукции из Армении. По сообщению «Россельхознадзора», с 14 по 21 июля специалисты службы провели проверки на армянских предприятиях, производящих молочную продукцию. Российская сторона утверждает, что «в рамках текущего расследования установлено, что в производстве продукции, поставляемой в Россию, использовалось молоко инфицированных животных». Об этом сообщает FIP.

В то же время Инспекционный орган по безопасности пищевых продуктов Армении сообщил, что, хотя российская сторона пока не предоставила официальные результаты проверок, в ходе инспекций «не были выявлены подтверждения использования молока больных животных, а также применения сырья, импортированного из других стран».

По сообщению инспекционного органа, согласно представленным документам, использованное в производстве сырьё «прошло лабораторную проверку и было безопасным».

На фоне ограничений РФ «Платформа проверки фактов» изучила структуру экспорта молока и молочной продукции из Армении за последние два года, чтобы оценить зависимость отрасли от российского рынка и возможное влияние ограничений на армянских экспортёров.

Структура экспорта молока и молочной продукции по товарным группам

По данным Комитета государственных доходов, в 2024 году из Армении было экспортировано около 3,5 тыс. тонн молока и молочной продукции, а в 2025 году — около 2,4 тыс. тонн, что означает, что в прошлом году объём экспорта сократился примерно на 1,1 тыс. тонн.

Наибольшую долю в объёме экспорта составили сыр и творог.

Экспорт свежего молока и сливок в 2024 году составил 2,8 тонны на сумму 18,6 тыс. долларов США, а в 2025 году — 4,8 тонны на сумму 35,1 тыс. долларов США.

Экспорт сгущённого молока и сухого молока в 2024 году составил 39,7 тонны на сумму 87,6 тыс. долларов США, а в 2025 году — 204 тонны на сумму 886,2 тыс. долларов США.

Экспорт товаров группы пахта, сливки, мацун, кефир в 2024 году составил 67,9 тонны на сумму 95,4 тыс. долларов США, а в 2025 году — 70,1 тонны на сумму 109,2 тыс. долларов США.

Экспорт молочной сыворотки и продукции, изготовленной из других компонентов молока, в 2024 году составил около 38,5 тонны на сумму 35,3 тыс. долларов США, а в 2025 году — 0,2 кг.

Экспорт сливочного масла и молочных жиров (0405) в 2024 году составил 1,6 тыс. тонны на сумму 11,4 тыс. долларов США, а в 2025 году — 314,6 тонны на сумму 2,3 тыс. долларов США.

Экспорт сыра и творога в 2024 году составил около 1,7 тыс. тонн на сумму 14 млн долларов США, а в 2025 году — 1,8 тыс. тонн на сумму 16 млн долларов США.

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