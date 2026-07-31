FIP: Пашинян представил только положительные аспекты решения Moody’s, умолчав о рисках

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, затронув 30 июля на заседании правительства оценку международного рейтингового агентства Moody’s Ratings относительно суверенного рейтинга Армении, заявил: «Moody’s пересмотрело прогноз рейтинга Армении со «стабильного» на «позитивный», а долгосрочный суверенный рейтинг подтвердило на уровне Ba3».

Говоря об улучшении прогноза рейтинга и сохранении суверенного рейтинга на уровне Ba3, премьер представил положительные изменения, зафиксированные в оценке агентства, указав на снижение политических и геополитических рисков, улучшение перспектив экономического роста и укрепление структурного потенциала экономики.

«Платформа проверки фактов» сопоставила прозвучавшие на заседании правительства утверждения с полным решением Moody’s Ratings и зафиксировала, что в официальном представлении премьер-министра не нашли отражения ряд ключевых рисков и оговорок, на которые указало агентство. Об этом пишет FIP.

*Moody’s Ratings (Moody’s Investors Service) — одно из крупнейших и наиболее авторитетных международных рейтинговых агентств в мире (вместе с S&P Global Ratings и Fitch Ratings входит в мировую «Большую тройку»).

Риски, не представленные на заседании правительства

Неопределенность вокруг заключения мирного договора

Moody’s действительно среди причин улучшения прогноза указывает ослабление геополитических и политических рисков, обусловленное снижением вероятности широкомасштабного военного столкновения с Азербайджаном. Однако одновременно агентство предупреждает, что заключение полноценного мирного договора по-прежнему маловероятно.

«В обозримом будущем заключение полноценного мирного договора маловероятно, поскольку Азербайджан продолжает требовать, чтобы Армения изменила свою Конституцию, что для Еревана остается политически чувствительным и внутриполитически сложным вопросом», — говорится в решении.

Экономические риски, вытекающие из отношений с Россией

Агентство также коснулось меняющейся внешнеполитической ориентации Армении и сохраняющейся неопределенности вокруг отношений с Россией. По оценке Moody’s, в условиях тесных экономических связей между двумя странами эта неопределенность может повлиять на экономическую безопасность Армении.

«Хотя геополитические риски снизились, неопределенности вокруг меняющейся внешней ориентации Армении и отношений с Россией продолжают создавать риски для экономической безопасности Армении, учитывая тесные экономические связи двух стран», — отмечается в решении.

News.am