FT: Трамп передумал передавать Украине лицензию на производство Patriot

Президент США Дональд Трамп в интервью Financial Times заявил, что «не уверен», стоит ли предоставлять Украине лицензию на производство ракет Patriot.

Это опровергает его же заявление, сделанное на саммите НАТО в Анкаре всего две недели назад.

«Это очень необычное вооружение, и нам нужно быть осторожными с тем, кому мы выдаём лицензии. Мы, по сути, не выдаём лицензии на оборудование», — заявил Трамп.

По словам президента США, его главная цель — не вооружение Украины, а завершение конфликта. При этом он подтвердил, что его спецпосланники Джаред Кушнер и Стив Уиткофф впервые посетят Киев в ближайшие дни.

«Очень просто: мы хотим, чтобы война Украины с Россией закончилась. Я не ищу ракеты. Мы ищем мир», — сказал Трамп.

Тем временем американский лидер активно обсуждает другие сделки. В том же интервью он выразил оптимизм по поводу ядерного соглашения с Саудовской Аравией. Трамп заявил, что говорил с наследным принцем Мухаммедом бин Салманом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху о нормализации отношений.

«Это именно то, чего очень хотят обе страны. Это может произойти», — заявил Трамп.

Ранее Зеленский сообщил, что обсудил с Трампом лицензии на производство перехватчиков для Patriot и активизацию дипломатического процесса. Он также встретился с представителями оборонной компании Lockheed Martin, которая производит ATACMS, HIMARS, F-16 и ракеты для систем Patriot.

Накануне The Guardian писал, что российская ракета уничтожила киевский завод по производству дронов, принадлежащий американской компании. Отмечается, что это первый случай, когда Москва нацелилась на американскую компанию в ходе конфликта, пишет издание. Речь идёт о компании Terminal Autonomy, специализирующейся на выпуске дронов с ИИ-наведением для нанесения ударов в оперативной глубине.

Sputnik Армения