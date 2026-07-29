Moody’s повысило прогноз экономического роста Армении в 2026–2027 гг. до 5,5%

Международное агентство Moody’s подтвердило долгосрочные рейтинги Армении на уровне «Ba3» и изменило прогноз со «стабильного» на «позитивный». Страновой потолок сохранён на уровнях «Baa2» и «Ba1».

В агентстве пояснили, что позитивный прогноз связан с заметным снижением политических рисков: вероятность масштабных боевых действий с Азербайджаном стала ниже, внешние связи Армении диверсифицируются, а внутренние политические риски остаются ограниченными.

При этом геополитическая неопределенность и напряженные отношения с Россией продолжают представлять угрозу. Moody’s ожидает рост ВВП Армении на 5–5,5% в 2026–2027 годах благодаря внутреннему спросу, притоку капитала и стабильной активности в сфере услуг и торговли.

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