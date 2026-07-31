«АЛАШКЕРТ» ОСТАЛСЯ ВДЕСЯТЕРОМ И ПРОИГРАЛ С КРУПНЫМ СЧЕТОМ

В ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций «Алашкерт» в гостях уступил румынскому «ЧФР Клуж» со счетом 0:3. После ничьей 1:1 в первой встрече победитель в паре определился по сумме двух матчей – 4:1 в пользу румынского клуба.

ХОЗЯЕВА ПОЛЯ ОТКРЫЛИ СЧЕТ УЖЕ НА 3-Й МИНУТЕ. После подачи с левого фланга Стефан Дражич сделал скидку на дальнюю штангу, где Карло Мухар головой переправил мяч в сетку ворот Арсена Бегларяна. Положение «Алашкерта» еще больше осложнилось на 12-й минуте, когда Сезар Энрике получил прямую красную карточку за грубый фол против Дражича, оставив свою команду вдесятером.

После удаления хозяева полностью завладели инициативой и до финального свистка диктовали свои условия на поле. Их преимущество временами выглядело подавляющим. На 45-й минуте Мерито Кореница с близкого расстояния поразил уже пустые ворота, удвоив преимущество «ЧФР Клуж».

«Алашкерт» уступил в гостях румынскому «ЧФР Клуж» со счетом 0:3 и выбыл из турнира

После перерыва рисунок игры не изменился. Румынский клуб уверенно контролировал мяч и продолжал искать возможности увеличить счет. «Алашкерт» отвечал редкими контратаками, в которых активнее других выглядел Карен Налбандян, несколько раз пробивший из-за пределов штрафной площади.

У хозяев опасные моменты возникали значительно чаще. Мухар сначала не попал в створ, оказавшись практически один на один с Арсеном Бегларяном, а затем пробил головой рядом со штангой. Хорошие возможности также имели Дамьян Джокович и Андрей Кордя, который на 74-й минуте угодил в штангу.

Окончательно вопрос о победителе противостояния был снят на 77-й минуте. После прохода Кристофера Брауна по правому флангу голкипер ереванцев отразил удар с острого угла, однако первым на добивании оказался Алин Фика, отправивший мяч в пустые ворота.

До финального свистка «ЧФР Клуж» продолжал атаковать, но счет не изменился. Уже в компенсированное время Арсен Бегларян еще раз выручил свою команду, отразив опасный удар Андрея Корди. Поражение со счетом 0:3 поставило точку в еврокубковой кампании «Алашкерта».