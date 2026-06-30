БРАЗИЛИЯ ОДОЛЕЛА САМУРАЕВ, ГЕРМАНИЯ И НИДЕРЛАНДЫ ПОКИДАЮТ МУНДИАЛЬ: ИТОГИ ДНЯ ЧМ-2026 На чемпионате мира-2026 настала пора плей-офф. 29 июня Бразилия в упорной борьбе обыграла Японию, забив победный гол на пятой добавленной…

ФФА ИЗМЕНИЛА РЕГЛАМЕНТ ЧЕМПИОНАТА Исполнительный комитет Федерации футбола Армении утвердил регламент проведения профессиональных соревнований на сезон-2026/27. Документ был принят единогласно по итогам онлайн-голосования. АРМЯНСКАЯ…

ДОСЬЕ НА СОПЕРНИКОВ: АРМЯНСКИЕ КЛУБЫ НА СТАРТЕ ЕВРОКУБКОВ На фоне баталий чемпионата мира по футболу в США, Канаде и Мексике старт очередного еврокубкового сезона УЕФА наверняка окажется несколько…