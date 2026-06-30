ПО СЛЕДАМ ОБСУЖДЕНИЙ В КС
Попытки председателя ЦИК Ваагна Овакимяна, отвечая на вопросы оппозиции на заседаниях Конституционного суда включать иронию, делают его «аргументы» еще более жалкими. Скажите ему кто-нибудь, что он…
Дзюник АГАДЖАНЯН: ЮЖНЫЙ КАВКАЗ ПРЕВРАЩАЮТ В АППЕНДИКС НАТО, ГДЕ «СМОТРЯЩИМ» НАЗНАЧЕНА ТУРЦИЯ
Каковы реальные итоги прошедших в Армении парламентских выборов? Готовы ли Брюссель и Вашингтон предоставить Еревану жесткие гарантии безопасности, или стране уготована роль «жертвенного агнца» в глобальном…
«ЗАПАДНЫЙ АЗЕРБАЙДЖАН» — КЛЮЧЕВОЕ ЗВЕНО В ЦЕПИ УЛЬТИМАТУМОВ БАКУ
После парламентских выборов 7 июня и воспроизводства Пашиняна во власти, процессы вокруг фейкового армяно-азербайджанского «мирного процесса» начали раскручиваться с поистине космической скоростью. Изначально было ясно, что…
Артур ХАЧИКЯН: МИРОВЫЕ ДЕРЖАВЫ ГОТОВЯТСЯ ДЕЛИТЬ АРМЕНИЮ ПО ЧАСТЯМ
Мы третий раз избираем (если это можно назвать выборами) того, кто продолжил Геноцид армян в форме этнической чистки в Карабахе, кто гордится, что разорвал «веревку на…
НОВОСТИ
Бениамин Матевосян: Медведев и Галузин выдвинули ультиматум Пашиняну?
Верховный суд заблокировал инициативу Трампа об отмене права на гражданство по рождению
Арман Бабаджанян предстал перед судом по двум эпизодам неисполнения судебных актов
Самвел Карапетян в ближайшее время откроет два крупных предприятия в Армении
КС Армении проводит следственный эксперимент (LIVE)
Зафиксировано расхождение примерно в 27 800 подписей: Ованнес Худоян
Политолог: Пашинян проиграл России на парламентских выборах в Армении
«Сильная Армения» добивается второго тура выборов
В Азербайджане ограничивают использование соцсетей для лиц младше 16 лет
Тегеран проведет переговоры только с катарской стороной – МИД Ирана
Артур ХАЧИКЯН: МИРОВЫЕ ДЕРЖАВЫ ГОТОВЯТСЯ ДЕЛИТЬ АРМЕНИЮ ПО ЧАСТЯМ
Мы третий раз избираем (если это можно назвать выборами) того, кто продолжил Геноцид армян в форме этнической чистки в Карабахе,…
ДЕТИ НА ПУТИ ЗА ОБЕДОМ
В Лорийском марзе две сестры семи и тринадцати лет вышли из дома за обедом по программе социальной помощи и не…
КТО ПРЕТЕНДУЕТ НА ГОРИС И МЕГРИ?
После 7 июня стало известно об отставках в администрации общины Горис, вызванных недовольством Аруша Арушаняна голосами, которые получила партия ГД…
ПО СЛЕДАМ ОБСУЖДЕНИЙ В КС
Попытки председателя ЦИК Ваагна Овакимяна, отвечая на вопросы оппозиции на заседаниях Конституционного суда включать иронию, делают его «аргументы» еще более…
Дзюник АГАДЖАНЯН: ЮЖНЫЙ КАВКАЗ ПРЕВРАЩАЮТ В АППЕНДИКС НАТО, ГДЕ «СМОТРЯЩИМ» НАЗНАЧЕНА ТУРЦИЯ
Каковы реальные итоги прошедших в Армении парламентских выборов? Готовы ли Брюссель и Вашингтон предоставить Еревану жесткие гарантии безопасности, или стране…
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕПРЕССИИ ТРАНСФОРМИРУЮТСЯ В МАССОВЫЕ
После выборов 7 июня в государственных структурах началась беспрецедентная по масштабу чистка. Поводом стал приступ гнева, охвативший Пашиняна после итогового…
Артур ХАЧИКЯН: МИРОВЫЕ ДЕРЖАВЫ ГОТОВЯТСЯ ДЕЛИТЬ АРМЕНИЮ ПО ЧАСТЯМ
Мы третий раз избираем (если это можно назвать выборами) того, кто продолжил Геноцид армян в форме этнической чистки в Карабахе,…
ДЕТИ НА ПУТИ ЗА ОБЕДОМ
В Лорийском марзе две сестры семи и тринадцати лет вышли из дома за обедом по программе социальной помощи и не…
КТО ПРЕТЕНДУЕТ НА ГОРИС И МЕГРИ?
После 7 июня стало известно об отставках в администрации общины Горис, вызванных недовольством Аруша Арушаняна голосами, которые получила партия ГД…
ПО СЛЕДАМ ОБСУЖДЕНИЙ В КС
Попытки председателя ЦИК Ваагна Овакимяна, отвечая на вопросы оппозиции на заседаниях Конституционного суда включать иронию, делают его «аргументы» еще более…
«ЗАПАДНЫЙ АЗЕРБАЙДЖАН» — КЛЮЧЕВОЕ ЗВЕНО В ЦЕПИ УЛЬТИМАТУМОВ БАКУ
После парламентских выборов 7 июня и воспроизводства Пашиняна во власти, процессы вокруг фейкового армяно-азербайджанского «мирного процесса» начали раскручиваться с поистине…
И ХОЧЕТСЯ, И КОЛЕТСЯ: НАПАДЕТ ЛИ КИТАЙ НА ТАЙВАНЬ?
Согласно сообщениям СМИ, в Восточно-Китайском море и южнее Тайваня в последние недели наблюдается крайне высокая активность Народно-освободительной армии Китая. Численность…
Гор ГЕВОРКЯН: ЭТО СПЕКУЛЯЦИЯ НА ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ
Причина активизации дискуссии касательно признания Геноцида армян в Израиле – в ухудшении отношений этой страны с Турцией. В беседе со…
МИРНОЕ СОГЛАШЕНИЕ ИЛИ КОНСЕРВАЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ?
«Призывы к миру должны подразумевать подлинный и справедливый мир. Однако то, что сегодня пытаются продать в Вашингтоне под видом «мирного…
АРЦАХ – ЦЕРКОВЬ – ДИАСПОРА: МИШЕНИ АНКАРЫ И БАКУ
«Давней стратегической целью Анкары был разрыв связей Армении с ее диаспорой. Турецкая сторона воспринимает спюрк не только как живого свидетеля…
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ИСКИ ПРОТИВ БАКУ МОГУТ ПОДАВАТЬСЯ НЕЗАВИСИМО ОТ ДЕЙСТВИЙ ВЛАСТЕЙ РА: ЮРИСТЫ О РЕШЕНИИ ЕСПЧ (Видео)
Решение ЕСПЧ по делу «В.Т. против Азербайджана» имеет чрезвычайно важное юридическое и политическое значение. Об этом заявила глава Центра международного…
«ЗАПАДНЫЙ АЗЕРБАЙДЖАН» — КЛЮЧЕВОЕ ЗВЕНО В ЦЕПИ УЛЬТИМАТУМОВ БАКУ
После парламентских выборов 7 июня и воспроизводства Пашиняна во власти, процессы вокруг фейкового армяно-азербайджанского «мирного процесса» начали раскручиваться с поистине…
И ХОЧЕТСЯ, И КОЛЕТСЯ: НАПАДЕТ ЛИ КИТАЙ НА ТАЙВАНЬ?
Согласно сообщениям СМИ, в Восточно-Китайском море и южнее Тайваня в последние недели наблюдается крайне высокая активность Народно-освободительной армии Китая. Численность…
Гор ГЕВОРКЯН: ЭТО СПЕКУЛЯЦИЯ НА ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ
Причина активизации дискуссии касательно признания Геноцида армян в Израиле – в ухудшении отношений этой страны с Турцией. В беседе со…
МИРНОЕ СОГЛАШЕНИЕ ИЛИ КОНСЕРВАЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ?
«Призывы к миру должны подразумевать подлинный и справедливый мир. Однако то, что сегодня пытаются продать в Вашингтоне под видом «мирного…
АРЦАХ – ЦЕРКОВЬ – ДИАСПОРА: МИШЕНИ АНКАРЫ И БАКУ
«Давней стратегической целью Анкары был разрыв связей Армении с ее диаспорой. Турецкая сторона воспринимает спюрк не только как живого свидетеля…
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ИСКИ ПРОТИВ БАКУ МОГУТ ПОДАВАТЬСЯ НЕЗАВИСИМО ОТ ДЕЙСТВИЙ ВЛАСТЕЙ РА: ЮРИСТЫ О РЕШЕНИИ ЕСПЧ (Видео)
Решение ЕСПЧ по делу «В.Т. против Азербайджана» имеет чрезвычайно важное юридическое и политическое значение. Об этом заявила глава Центра международного…
ФОНД «ЛУЙС»: ОТКАТ В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ — ПОЗИЦИИ АРМЕНИИ УХУДШАЮТСЯ
Фонд «ЛУЙС» проанализировал опубликованный Всемирным экономическим форумом доклад «Индекс энергетической трансформации — 2026». В 2026 ГОДУ АРМЕНИЯ ЗАНИМАЕТ 65-Е МЕСТО…
«БОЛЬШОЙ БРАТ» ПРОСЫПАЕТСЯ С ЖАЖДОЙ ДЕНЕГ
Когда властям выгодно, можно и на ЕАЭС сослаться как на образцовый пример Как неоднократно предупреждал «ГА», в случае воспроизводства власти…
АРДШИНБАНК ПРИЗНАН ЛУЧШИМ БАНКОМ АРМЕНИИ СРАЗУ В ЧЕТЫРЕХ НОМИНАЦИЯХ
Ардшинбанк стал победителем международной премии Global Banking & Finance Review Awards 2026 сразу в четырех номинациях: «Лучший розничный банк», «Лучший…
РАСТРЕВОЖЕННЫЙ УЛЕЙ ВЛАСТЕЙ, или МОСКВА ЦВЕТАМ НЕ ВЕРИТ
Поверят ли Гаага и Брюссель? Судя по активизации армянских чиновников, введенные Россией ограничения на поставки из нашей страны сельхозпродукции, вопреки…
ЭКСПЕРТ: ТРЕВОЖНЫЙ СИГНАЛ ДЛЯ ВУЗОВ АРМЕНИИ
Опубликован один из самых авторитетных университетскиех рейтингов — QS World University Rankings 2027, результаты которого, помимо чисто статистических данных, являются…
«СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА»
Дни рождения бывают не только у людей. С этих первых дней рождаются и войны, чтобы потом навсегда остаться в истории…
ИГРЫ В НАПЕРСТКИ С УЧАСТИЕМ КАРЛИКОВ
Ну что ж, сограждане, тактическую задачу власть выполнила 7 июня, когда окопалась на новый срок, никого близко не подпустив к…
«ПОМЕНЬШЕ АГРЕССИИ»: СЛУШАНИЯ В КС — ДЕНЬ ТРЕТИЙ
В воскресенье, 28 июня в Конституционном суде продолжилось рассмотрение заявлений 7 политических сил, требующих отменить итоги парламентских выборов, состоявшихся 7…
Алексей ЛЕОНКОВ: УРСУЛА ФОН ДЕР ЛЯЙЕН – «СМОТРЯЩИЙ» ОТ ЕВРОСОЮЗА
Военный аналитик Алексей Леонков прокомментировал Alpha News намеченный на 1–2 июля визит главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен в…
Айк ДЕМОЯН: ПРИЗНАНИЕ ГЕНОЦИДА — СЛЕДСТВИЕ ДОГОВОРЕННОСТИ МЕЖДУ ИЗРАИЛЕМ И ТУРЦИЕЙ
«Конечно, здесь не может идти речи ни о каком восстановлении справедливости», — заявил в беседе с Aysor.am бывший директор Музея-института…
ДАНИЕЛЯН: ЧТО НАДО СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ВОПРОС ГЕНОЦИДА ПЕРЕСТАЛ БЫТЬ ПОВОДОМ ДЛЯ СПЕКУЛЯЦИЙ?
Что предпринять для того, чтобы вопрос Геноцида армян раз и навсегда перестал быть лишь поводом для политических спекуляций? Этим вопросом…
МАРКЕДОНОВ: ИЗМЕНИТ ЛИ РЕШЕНИЕ ИЗРАИЛЯ ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ НА КАВКАЗЕ И БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ?
Допустим, Израиль станет 33-м государством, признающим Геноцид армян. Изменит ли это положение дел на Кавказе и на Ближнем Востоке радикальным…
Армен ОВАСАПЯН: ИСПОЛНИЛСЯ ГОД КАК ЭТА ХУНТА НАЧАЛА ПОХОД НА ААЦ, НО ХРАМ ПОБЕДИТ УЛИЦУ
Как бы власть ни пыталась использовать политтехнологии, административный ресурс или пропаганду, значительная часть общества, как показали последние выборы, продолжает оставаться…
Айк АЙВАЗЯН: «ЦЕЛЬ ЗАПАДА – ДЕСТАБИЛИЗИРОВАТЬ ВНУТРИПОЛИТИЧЕСКУЮ ЖИЗНЬ РОССИИ»
«В последние дни НАТО с территории Украины активизировало атаки против России, в результате чего в России возник дефицит топлива и…
Алексей ЛЕОНКОВ: УРСУЛА ФОН ДЕР ЛЯЙЕН – «СМОТРЯЩИЙ» ОТ ЕВРОСОЮЗА
Военный аналитик Алексей Леонков прокомментировал Alpha News намеченный на 1–2 июля визит главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен в…
Айк ДЕМОЯН: ПРИЗНАНИЕ ГЕНОЦИДА — СЛЕДСТВИЕ ДОГОВОРЕННОСТИ МЕЖДУ ИЗРАИЛЕМ И ТУРЦИЕЙ
«Конечно, здесь не может идти речи ни о каком восстановлении справедливости», — заявил в беседе с Aysor.am бывший директор Музея-института…
ДАНИЕЛЯН: ЧТО НАДО СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ВОПРОС ГЕНОЦИДА ПЕРЕСТАЛ БЫТЬ ПОВОДОМ ДЛЯ СПЕКУЛЯЦИЙ?
Что предпринять для того, чтобы вопрос Геноцида армян раз и навсегда перестал быть лишь поводом для политических спекуляций? Этим вопросом…
МАРКЕДОНОВ: ИЗМЕНИТ ЛИ РЕШЕНИЕ ИЗРАИЛЯ ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ НА КАВКАЗЕ И БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ?
Допустим, Израиль станет 33-м государством, признающим Геноцид армян. Изменит ли это положение дел на Кавказе и на Ближнем Востоке радикальным…
МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ NOTATIONS-2026 РАСШИРЯЕТ ГЕОГРАФИЮ
В оргкомитете музыкальной лаборатории-фестиваля Notations во всю кипит работа. Проводимый во второй раз проект в этом году привлек огромное внимание…
ОБНОВЛЕННЫЙ МАЭСТРО ЭДУАРД ХАРАЗЯН
Именитый живописец, график, сценограф и педагог Эдуард Харазян ушел из жизни в сентябре 2024 года. Казалось, его самобытное искусство замолкло…
«РУЗАН. ДОЧЬ АРЦАХА»: ПРИЗЫВ К ВОЗРОЖДЕНИЮ
Историческая драма «Рузан» классика армянской литературы, уроженца города Шуши (Шуша) Мурацана (настоящее имя Григор Тер-Иованнисян) была поставлена еще при жизни…
СВЕТ И ВЕРА ЭРНЕСТА БЕГЛАРЯНА
1 июля исполняется 90 лет со дня рождения известного армянского поэта, журналиста и общественного деятеля Эрнеста Сантуровича Бегларяна. Его жизнь…
календарь
НИЧЕГО ПРОАРМЯНСКОГО — ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ: МЕЛКОНЯН О ДЕЙСТВИЯХ ИЗРАИЛЯ ПО ГЕНОЦИДУ АРМЯН
30.06.2026 10:31
ПОЛУЧАТ ЛИ США РАЗРЕШЕНИЕ НА РАЗВЕДКУ МЕСТОРОЖДЕНИЙ АРМЕНИИ?
26.06.2026 14:44
ДУЧЕ
18.06.2026 09:50
ЗАТУЛИН: ПАШИНЯН — РАСКОЛЬНИК АРМЯНСКОГО НАРОДА
16.06.2026 12:34
НИКОЛ ПАШИНЯН ПЫТАЕТСЯ УЗУРПИРОВАТЬ ВЛАСТЬ В АРМЕНИИ – ОЦЕНКА
13.06.2026 10:16
АСТРОПРОГНОЗ С 29 ИЮНЯ ПО 5 ИЮЛЯ
ОВЕН. С понедельника Меркурий становится ретроградным до 24 июля, возможно возвращение домой родственников. Вторник напряженный из-за полнолуния, оно состоится под…
ИСЧЕЗАЮЩИЕ ОЗЁРА ПЛАНЕТЫ: ДЕВЯТЬ МЕСТ НА ЗЕМЛЕ, КОТОРЫЕ МЕНЯЮТСЯ ПРЯМО СЕЙЧАС
Спутниковые снимки позволяют увидеть изменения, которые трудно осознать по одним лишь цифрам. По всему миру реки, озёра, водохранилища и болота…
РАСКРЫТА ТАЙНА «КОСОГО ВЗГЛЯДА» ВЕНЕРЫ БОТТИЧЕЛЛИ: ТРАГИЧЕСКАЯ ПРИЧИНА, СКРЫВАВШАЯСЯ 500 ЛЕТ
На протяжении более пяти веков едва заметное косоглазие Венеры оставалось предметом бесконечных споров среди искусствоведов. Сегодня ученые пришли к выводу,…
РАСКРЫТА НАСТОЯЩАЯ СИЛА, СОЗДАВШАЯ ДОРОГУ ГИГАНТОВ
На протяжении столетий ирландцы рассказывали легенду о великане Финне Маккуле, который якобы построил Дорогу гигантов, чтобы сразиться со своим шотландским…
ФОНД «ЛУЙС»: ОТКАТ В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ — ПОЗИЦИИ АРМЕНИИ УХУДШАЮТСЯ
Фонд «ЛУЙС» проанализировал опубликованный Всемирным экономическим форумом доклад «Индекс энергетической трансформации — 2026». В 2026 ГОДУ АРМЕНИЯ ЗАНИМАЕТ 65-Е МЕСТО…
«БОЛЬШОЙ БРАТ» ПРОСЫПАЕТСЯ С ЖАЖДОЙ ДЕНЕГ
Когда властям выгодно, можно и на ЕАЭС сослаться как на образцовый пример Как неоднократно предупреждал «ГА», в случае воспроизводства власти…
АРДШИНБАНК ПРИЗНАН ЛУЧШИМ БАНКОМ АРМЕНИИ СРАЗУ В ЧЕТЫРЕХ НОМИНАЦИЯХ
Ардшинбанк стал победителем международной премии Global Banking & Finance Review Awards 2026 сразу в четырех номинациях: «Лучший розничный банк», «Лучший…
РАСТРЕВОЖЕННЫЙ УЛЕЙ ВЛАСТЕЙ, или МОСКВА ЦВЕТАМ НЕ ВЕРИТ
Поверят ли Гаага и Брюссель? Судя по активизации армянских чиновников, введенные Россией ограничения на поставки из нашей страны сельхозпродукции, вопреки…
ЗЫБКОЕ БЛАГОСОСТОЯНИЕ
Минздрав и Минтруда мечутся в поисках дополнительных миллиардов Министерство труда и по социальным вопросам Армении будет переименовано, заявил глава ведомства…
АМЕРИАБАНК ПРИВЛЕК 50 МЛН ДОЛЛАРОВ США ОТ МЕЖДУНАРОДНОГО ФОНДА РАЗВИТИЯ ОПЕК
Америабанк и Международный фонд развития ОПЕК (фонд ОПЕК) подписали кредитное соглашение на сумму 50 миллионов долларов США. Церемония подписания состоялась…
ФОНД «ЛУЙС»: ОТКАТ В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ — ПОЗИЦИИ АРМЕНИИ УХУДШАЮТСЯ
Фонд «ЛУЙС» проанализировал опубликованный Всемирным экономическим форумом доклад «Индекс энергетической трансформации — 2026». В 2026 ГОДУ АРМЕНИЯ ЗАНИМАЕТ 65-Е МЕСТО…
«БОЛЬШОЙ БРАТ» ПРОСЫПАЕТСЯ С ЖАЖДОЙ ДЕНЕГ
Когда властям выгодно, можно и на ЕАЭС сослаться как на образцовый пример Как неоднократно предупреждал «ГА», в случае воспроизводства власти…
АРДШИНБАНК ПРИЗНАН ЛУЧШИМ БАНКОМ АРМЕНИИ СРАЗУ В ЧЕТЫРЕХ НОМИНАЦИЯХ
Ардшинбанк стал победителем международной премии Global Banking & Finance Review Awards 2026 сразу в четырех номинациях: «Лучший розничный банк», «Лучший…
РАСТРЕВОЖЕННЫЙ УЛЕЙ ВЛАСТЕЙ, или МОСКВА ЦВЕТАМ НЕ ВЕРИТ
Поверят ли Гаага и Брюссель? Судя по активизации армянских чиновников, введенные Россией ограничения на поставки из нашей страны сельхозпродукции, вопреки…
ЭКСПЕРТ: ТРЕВОЖНЫЙ СИГНАЛ ДЛЯ ВУЗОВ АРМЕНИИ
Опубликован один из самых авторитетных университетскиех рейтингов — QS World University Rankings 2027, результаты которого, помимо чисто статистических данных, являются…
«СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА»
Дни рождения бывают не только у людей. С этих первых дней рождаются и войны, чтобы потом навсегда остаться в истории…
ИГРЫ В НАПЕРСТКИ С УЧАСТИЕМ КАРЛИКОВ
Ну что ж, сограждане, тактическую задачу власть выполнила 7 июня, когда окопалась на новый срок, никого близко не подпустив к…
«ПОМЕНЬШЕ АГРЕССИИ»: СЛУШАНИЯ В КС — ДЕНЬ ТРЕТИЙ
В воскресенье, 28 июня в Конституционном суде продолжилось рассмотрение заявлений 7 политических сил, требующих отменить итоги парламентских выборов, состоявшихся 7…
ЧУЖИЕ
Социологи говорят, что желающих читать о том, что происходит во власти и вокруг нее, с каждым днем становится все меньше…
ДАВАЙТЕ ВСПОМНИМ ТРИ ИЮНЯ
2016 год 2 июня. Завершается процесс восстановления поврежденных в ходе Апрельской войны домов в Мартакерте. 7 июня. Армянский производитель смартфонов…
МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ NOTATIONS-2026 РАСШИРЯЕТ ГЕОГРАФИЮ
В оргкомитете музыкальной лаборатории-фестиваля Notations во всю кипит работа. Проводимый во второй раз проект в…
ОБНОВЛЕННЫЙ МАЭСТРО ЭДУАРД ХАРАЗЯН
Именитый живописец, график, сценограф и педагог Эдуард Харазян ушел из жизни в сентябре 2024 года.…
«РУЗАН. ДОЧЬ АРЦАХА»: ПРИЗЫВ К ВОЗРОЖДЕНИЮ
Историческая драма «Рузан» классика армянской литературы, уроженца города Шуши (Шуша) Мурацана (настоящее имя Григор Тер-Иованнисян)…
СВЕТ И ВЕРА ЭРНЕСТА БЕГЛАРЯНА
1 июля исполняется 90 лет со дня рождения известного армянского поэта, журналиста и общественного деятеля…
БРАЗИЛИЯ ОДОЛЕЛА САМУРАЕВ, ГЕРМАНИЯ И НИДЕРЛАНДЫ ПОКИДАЮТ МУНДИАЛЬ: ИТОГИ ДНЯ ЧМ-2026
На чемпионате мира-2026 настала пора плей-офф. 29 июня Бразилия в упорной борьбе обыграла Японию, забив победный гол на пятой добавленной…
ФФА ИЗМЕНИЛА РЕГЛАМЕНТ ЧЕМПИОНАТА
Исполнительный комитет Федерации футбола Армении утвердил регламент проведения профессиональных соревнований на сезон-2026/27. Документ был принят единогласно по итогам онлайн-голосования. АРМЯНСКАЯ…
ДОСЬЕ НА СОПЕРНИКОВ: АРМЯНСКИЕ КЛУБЫ НА СТАРТЕ ЕВРОКУБКОВ
На фоне баталий чемпионата мира по футболу в США, Канаде и Мексике старт очередного еврокубкового сезона УЕФА наверняка окажется несколько…
КАНАДА ПЕРВОЙ ВЫШЛА В 1/8 ФИНАЛА: ИТОГИ ДНЯ ЧМ-2026
На чемпионате мира-2026 в ночь с 27 на 28 июня завершились матчи группового этапа и стали известны все участники плей-офф.…