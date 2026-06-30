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ГЛАВНОЕ

ПО СЛЕДАМ ОБСУЖДЕНИЙ В КС
30.06.2026 • 09:35

ПО СЛЕДАМ ОБСУЖДЕНИЙ В КС

Попытки председателя ЦИК Ваагна Овакимяна, отвечая на вопросы оппозиции на заседаниях Конституционного суда включать иронию, делают его «аргументы» еще более жалкими. Скажите ему кто-нибудь, что он…
Дзюник АГАДЖАНЯН: ЮЖНЫЙ КАВКАЗ ПРЕВРАЩАЮТ В АППЕНДИКС НАТО, ГДЕ «СМОТРЯЩИМ» НАЗНАЧЕНА ТУРЦИЯ
30.06.2026 • 09:31

Дзюник АГАДЖАНЯН: ЮЖНЫЙ КАВКАЗ ПРЕВРАЩАЮТ В АППЕНДИКС НАТО, ГДЕ «СМОТРЯЩИМ» НАЗНАЧЕНА ТУРЦИЯ

Каковы реальные итоги прошедших в Армении парламентских выборов? Готовы ли Брюссель и Вашингтон предоставить Еревану жесткие гарантии безопасности, или стране уготована роль «жертвенного агнца» в глобальном…
«ЗАПАДНЫЙ АЗЕРБАЙДЖАН» — КЛЮЧЕВОЕ ЗВЕНО В ЦЕПИ УЛЬТИМАТУМОВ БАКУ
30.06.2026 • 09:25

«ЗАПАДНЫЙ АЗЕРБАЙДЖАН» — КЛЮЧЕВОЕ ЗВЕНО В ЦЕПИ УЛЬТИМАТУМОВ БАКУ

После парламентских выборов 7 июня и воспроизводства Пашиняна во власти, процессы вокруг фейкового армяно-азербайджанского «мирного процесса» начали раскручиваться с поистине космической скоростью. Изначально было ясно, что…
Артур ХАЧИКЯН: МИРОВЫЕ ДЕРЖАВЫ ГОТОВЯТСЯ ДЕЛИТЬ АРМЕНИЮ ПО ЧАСТЯМ
30.06.2026 • 13:25

Артур ХАЧИКЯН: МИРОВЫЕ ДЕРЖАВЫ ГОТОВЯТСЯ ДЕЛИТЬ АРМЕНИЮ ПО ЧАСТЯМ

Мы третий раз избираем (если это можно назвать выборами) того, кто продолжил Геноцид армян в форме этнической чистки в Карабахе, кто гордится, что разорвал «веревку на…

НОВОСТИ

политика

ДЕТИ НА ПУТИ ЗА ОБЕДОМ

В Лорийском марзе две сестры семи и тринадцати лет вышли из дома за обедом по программе социальной помощи и не…

КТО ПРЕТЕНДУЕТ НА ГОРИС И МЕГРИ?

После 7 июня стало известно об отставках в администрации общины Горис, вызванных недовольством Аруша Арушаняна голосами, которые получила партия ГД…

ПО СЛЕДАМ ОБСУЖДЕНИЙ В КС

Попытки председателя ЦИК Ваагна Овакимяна, отвечая на вопросы оппозиции на заседаниях Конституционного суда включать иронию, делают его «аргументы» еще более…

ДЕТИ НА ПУТИ ЗА ОБЕДОМ

В Лорийском марзе две сестры семи и тринадцати лет вышли из дома за обедом по программе социальной помощи и не…

КТО ПРЕТЕНДУЕТ НА ГОРИС И МЕГРИ?

После 7 июня стало известно об отставках в администрации общины Горис, вызванных недовольством Аруша Арушаняна голосами, которые получила партия ГД…

ПО СЛЕДАМ ОБСУЖДЕНИЙ В КС

Попытки председателя ЦИК Ваагна Овакимяна, отвечая на вопросы оппозиции на заседаниях Конституционного суда включать иронию, делают его «аргументы» еще более…

МЫ И МИР

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ИСКИ ПРОТИВ БАКУ МОГУТ ПОДАВАТЬСЯ НЕЗАВИСИМО ОТ ДЕЙСТВИЙ ВЛАСТЕЙ РА: ЮРИСТЫ О РЕШЕНИИ ЕСПЧ (Видео)

Решение ЕСПЧ по делу «В.Т. против Азербайджана» имеет чрезвычайно важное юридическое и политическое значение. Об этом заявила глава Центра международного…

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ИСКИ ПРОТИВ БАКУ МОГУТ ПОДАВАТЬСЯ НЕЗАВИСИМО ОТ ДЕЙСТВИЙ ВЛАСТЕЙ РА: ЮРИСТЫ О РЕШЕНИИ ЕСПЧ (Видео)

Решение ЕСПЧ по делу «В.Т. против Азербайджана» имеет чрезвычайно важное юридическое и политическое значение. Об этом заявила глава Центра международного…

Экономика

Общество и право

«СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА»

Дни рождения бывают не только у людей. С этих первых дней рождаются и войны, чтобы потом навсегда остаться в истории…

НОВОСТИ

Бениамин Матевосян: Медведев и Галузин выдвинули ультиматум Пашиняну?
Верховный суд заблокировал инициативу Трампа об отмене права на гражданство по рождению
Арман Бабаджанян предстал перед судом по двум эпизодам неисполнения судебных актов
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КС Армении проводит следственный эксперимент (LIVE)
Зафиксировано расхождение примерно в 27 800 подписей: Ованнес Худоян
Политолог: Пашинян проиграл России на парламентских выборах в Армении
«Сильная Армения» добивается второго тура выборов
В Азербайджане ограничивают использование соцсетей для лиц младше 16 лет
Тегеран проведет переговоры только с катарской стороной – МИД Ирана
Что обсуждает КС в закрытом режиме? Пояснение адвоката
Жители Гегашена против повторного открытия карьера
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Турция задумала продать российские системы С-400 ради американских истребителей
Бывший вице-мэр Гориса: В Сюникской области 869 семей лишились семейного пособия
Решение о взятии мандатов или уличной борьбе будет принято после вердикта КС – «Сильная Армения»
«Эта ноша им неподъемна»: Карапетян о планах власти национализировать «Элсети Армении»
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ABC MEDIA

Комментарии

29.06.2026 09:53

Армен ОВАСАПЯН: ИСПОЛНИЛСЯ ГОД КАК ЭТА ХУНТА НАЧАЛА ПОХОД НА ААЦ, НО ХРАМ ПОБЕДИТ УЛИЦУ

Как бы власть ни пыталась использовать политтехнологии, административный ресурс или пропаганду, значительная часть общества, как показали последние выборы, продолжает оставаться…

Комментарии

КУЛЬТУРА

ОБНОВЛЕННЫЙ МАЭСТРО ЭДУАРД ХАРАЗЯН

Именитый живописец, график, сценограф и педагог Эдуард Харазян ушел из жизни в сентябре 2024 года. Казалось, его самобытное искусство замолкло…

СВЕТ И ВЕРА ЭРНЕСТА БЕГЛАРЯНА

1 июля исполняется 90 лет со дня рождения известного армянского поэта, журналиста и общественного деятеля Эрнеста Сантуровича Бегларяна. Его жизнь…

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ПАШИНЯН ВНЕДРЯЕТ В АРМЕНИИ «ЭРДОГАНОВСКУЮ» ГИБРИДНО-АВТОРИТАРНУЮ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

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ЗАТУЛИН: ПАШИНЯН — РАСКОЛЬНИК АРМЯНСКОГО НАРОДА

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АСТРОПРОГНОЗ С 29 ИЮНЯ ПО 5 ИЮЛЯ

ОВЕН. С понедельника Меркурий становится ретроградным до 24 июля, возможно возвращение домой родственников. Вторник напряженный из-за полнолуния, оно состоится под…

Экономика

ЗЫБКОЕ БЛАГОСОСТОЯНИЕ

Минздрав и Минтруда мечутся в поисках дополнительных миллиардов Министерство труда и по социальным вопросам Армении будет переименовано, заявил глава ведомства…

Общество и право

«СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА»

Дни рождения бывают не только у людей. С этих первых дней рождаются и войны, чтобы потом навсегда остаться в истории…

ЧУЖИЕ

Социологи говорят, что желающих читать о том, что происходит во власти и вокруг нее, с каждым днем становится все меньше…

ДАВАЙТЕ ВСПОМНИМ ТРИ ИЮНЯ

2016 год 2 июня. Завершается процесс восстановления поврежденных в ходе Апрельской войны домов в Мартакерте. 7 июня. Армянский производитель смартфонов…

Культура

Спорт

ФФА ИЗМЕНИЛА РЕГЛАМЕНТ ЧЕМПИОНАТА

Исполнительный комитет Федерации футбола Армении утвердил регламент проведения профессиональных соревнований на сезон-2026/27. Документ был принят единогласно по итогам онлайн-голосования. АРМЯНСКАЯ…

Голос Армении в эфире
ABC MEDIA