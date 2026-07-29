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СПОРТ

Вадим Мкртчян

Вадим Мкртчян

«АРАРАТ-АРМЕНИЯ» ОБЕСПЕЧИЛ СЕБЕ «ЕВРОВЕСНУ»

Ответный матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов в Дублине между ирландским «Шемрок Роверс» и «Араратом-Арменией» получился крайне напряженным. Несмотря на поражение со счетом 1:2, армянский клуб выполнил главную задачу, выиграв двухматчевое противостояние с общим счетом 3:2 и пробившись в следующий раунд.

ХОЗЯЕВА С ПЕРВЫХ МИНУТ БРОСИЛИСЬ ОТЫГРЫВАТЬ ДВА МЯЧА, ПРОПУЩЕННЫЕ НЕДЕЛЮ НАЗАД В ЕРЕВАНЕ, и уже на 13-й минуте добились успеха. Аарон Грин зацепился за мяч в чужой штрафной и отпасовал назад на Мэтью Хили, который в одно касание пробил точно в дальнюю «девятку» без шансов для голкипера. Главный арбитр долго пересматривал эпизод при помощи VAR, но в итоге засчитал взятие ворот.

Ирландцы продолжили действовать очень активно, регулярно нагружая оборону гостей и создавая давление у ворот соперника. На 22-й минуте голкипер «Арарата-Армении» Жоао Виктор после флангового навеса неудачно сыграл на выходе и вынес мяч на Хили, но тут же исправил свою ошибку, отразив в прыжке удар в нижний угол.

На 38-й минуте чемпион Ирландии добился своего во второй раз. Грин после ошибки защитника перехватил мяч в чужой штрафной, но не смог переиграть голкипера. Атака продолжилась вторым темпом, и на этот раз форвард «обручей» закатил мяч уже в пустые ворота. Равновесие по сумме двух матчей было восстановлено. До перерыва армянская команда испытывала серьезные трудности, однако сумела сохранить интригу и не позволила сопернику выйти вперед по сумме двух встреч.

Во втором тайме ирландцы продолжили атаковать и стремились забить третий мяч, который выводил их вперед. Однако постепенно «Арарат-Армения» стала действовать увереннее, чаще переходя в контратаки. Главный тренер армянской команды Мануэл Тулипа освежил игру заменами, усилив атаку.

Ключевой эпизод встречи произошел на 74-й минуте. Вышедший на замену бразильский нападающий гостей Франса с правого фланга ворвался в штрафную и покатил мяч поперек. После серии рикошетов «Арарата-Армении» Сандро Лима подхватил футбольный снаряд и протолкнул в борьбе с защитником в сетку.

Счет стал 2:1 в пользу хозяев, однако по сумме двух матчей вперед снова вышел чемпион Армении. В оставшееся время ирландский клуб предпринял финальный штурм и продолжал искать возможности для третьего гола, активно используя фланги и навесы в штрафную площадь. Тренерский штаб «Шемрок Роверс» выполнил несколько замен, пытаясь усилить давление, однако оборона армянской команды выдержала натиск.

Второй раз подряд «Арарат-Армения», выиграв первый матч дома, выходит в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов. Для армянских клубов это один из наиболее значимых еврокубковых успехов последних лет. Последний раз подобного достижения в сезоне 2022/23 добивался «Пюник».

Благодаря выходу в следующий этап турнира чемпион страны уже обеспечил себе «евровесну». В третьем квалификационном раунде ЛЧ «Арарат-Армении» сыграет со словенским «Целе», который в упорной борьбе обыграл албанскую «Эгнатию». Два матча победителя не выявили, принеся боевые ничьи (3:3 и 2:2), а в серии пенальти крепче нервы оказались у словенцев – 4:1.

В случае неудачи армянская команда вылетит в раунд плей-офф Лиги Европы. В случае поражения на данной стадии «Арарат-Армения автоматически попадет в раунд плей-офф Лиги Европы.

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