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СПОРТ

Вадим Мкртчян

Вадим Мкртчян

АРМЯНСКИЙ БОРЕЦ СТАЛ ЧЕМПИОНОМ МИРА В БАКУ

29 июля в Баку завершился чемпионат мира U17 по греко-римской борьбе. Сборная Армении была представлена во всех десяти весовых категориях. В весовой категории 71 кг Джанес Назарян в финальном поединке победил россиянина Аслана Дзуева со счетом 4:3 и во второй раз стал чемпионом мира в своей возрастной категории.

Борец греко-римского стиля Джанес Назарян (71 кг) стал чемпионом мира до 17 лет в Баку

ПУТЬ АРМЯНСКОГО БОРЦА К РЕШАЮЩЕЙ СХВАТКЕ ПОЛУЧИЛСЯ ВПЕЧАТЛЯЮЩИМ: Назарян досрочно выиграл четыре поединка с общим счетом 34:0. В финале соперником Джанеса стал действующий чемпион Европы в весовой категории до 65 кг. После первого периода Назарян уступал со счетом 1:3, однако во второй половине встречи сумел вырвать победу. В честь армянского спортсмена под сводами спортивного дворца в столице Азербайджана прозвучал гимн и был поднят трехцветный флаг.

Бронзовыми призерами чемпионата мира стали Арарат Аветисян (48 кг) и Геворг Арутюнян (51 кг). Остальные армянские борцы не смогли завоевать призовых мест. Отметим четвертьфинальный поединок в весовой категории 51 кг между азербайджанцем Абдуррахманом Хусейнли и Арутюняном.

Схватка получилась напряженной и равной, однако результат вызвал немало вопросов к работе судейской бригады. Если убрать в сторону эмоции, скажем, что сразу несколько спорных эпизодов были оценены в пользу хозяина ковра, а пара решений напрямую повлияла на окончательный результат схватки.

В общекомандном зачете сборная Армении заняла восьмое место. На прошлогоднем чемпионате мира наша команда также завоевала одну золотую и две бронзовые медали, заняв девятое место.

Первое место заняла сборная России (2+1+2), опередившая команды Азербайджана (0+3+3) и Ирана (2+0+2). По одной золотой медали завоевали представители Армении, Украины, США, Казахстана, Узбекистана и Польши. При подсчете учитывались не количество и проба медалей, а набранные очки по результатам выступления в каждой весовой категории.

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