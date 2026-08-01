Авиакомпания «Аэрофлот» открывает новый рейс из Краснодара в Гюмри.

Полёты будут осуществляться с 28 августа дважды в неделю — по средам и пятницам. На маршруте будут задействованы лайнеры Airbus A320 в двухклассной компоновке: эконом и бизнес. Продажа билетов открыта.

Гюмри стал 13-м пунктом в маршрутной сети «Аэрофлота» из Краснодара. В текущем летнем расписании авиакомпания предлагает прямые рейсы из столицы Кубани в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Красноярск, Новосибирск, Уфу, Ереван, Гюмри, Дубай, Анталью, Стамбул, Хургаду, Шарм-эль-Шейх.

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