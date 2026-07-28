«На последнем Международном юридическом форуме заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил признать колониализм самостоятельным преступлением против человечности в рамках разработки соответствующей конвенции ООН, — пишет на своей странице в Фейсбук руководитель информационно-аналитического центра «Луйс» Айк Айвазян. — Он также заявил, что большинство стран мира должны потребовать от Запада компенсации за ущерб, причинённый колониальной и неоколониальной политикой.

Какое отношение к этому имеет Армения?

Государственный долг Армении составляет около 14 миллиардов долларов США и практически поровну разделён на две части: около 7 миллиардов долларов — внешний долг (перед международными финансовыми организациями и иностранными кредиторами); около 7 миллиардов долларов — внутренний долг.

Основная часть внешнего долга приходится на западные финансовые организации и так называемые институты развития, такие как Всемирный банк, Международный валютный фонд, Европейский инвестиционный банк и другие структуры.

Здесь всем нам следует ясно осознать, что погасить задолженность перед западными финансовыми организациями невозможно. Этот долг является вечным и будет лишь продолжать расти.

При этом для обслуживания государственного долга и выплаты одних только процентов Армения будет вынуждена вновь брать кредиты у Запада.

По своей сути долг Армении перед Западом представляет собой «колониальную дань». И избавиться от необходимости выплачивать эту дань Западу за счёт благосостояния армянского народа можно будет только с помощью России, победа которой приведет к построению более справедливой системы международных отношений. Армения в условиях геополитического покровительства России может получить исключительную возможность представить свой долг перед Западом как проявление колониальной политики и аннулировать его.

Но такая возможность может возникнуть, если Армения будет проводить чётко выраженную пророссийскую внешнюю политику».