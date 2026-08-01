Айк Мамиджанян призвал собраться 7 августа у суда в Эчмиадзине в поддержку Католикоса всех армян

Бывший депутат Национального собрания Армении Айк Мамиджанян заявил, что 7 августа в 16:00 будет находиться у здания суда в Эчмиадзине, где назначено судебное заседание по делу Католикоса всех армян.

По словам Мамиджаняна, происходящее является «национальным позором», ответственность за который он возлагает на премьер-министра Никола Пашиняна.

«Я не могу представить, как Его Святейшество и епископы войдут в зал суда, где судья будет обращаться к ним по мирским именам и отдавать распоряжения: «сядьте», «встаньте». Это картина, которую я даже не могу себе представить», — заявил он.

Мамиджанян также призвал граждан 7 августа прийти к зданию суда, чтобы выразить поддержку и уважение Католикосу всех армян и Армянской Апостольской Церкви.

«7 августа я буду у здания суда, чтобы выразить свою поддержку и уважение Главе Армянской Церкви и нашей Церкви», — сказал Мамиджанян.

Aysor.am