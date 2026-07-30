Акоп БАДАЛЯН: СУДЬБА ОТНОШЕНИЙ АРМЕНИИ И РФ РЕШАЕТСЯ НЕ ТОЛЬКО В ДВУСТОРОННЕЙ ПЛОСКОСТИ

Текущие сложности в армяно-российских отношениях имеют гораздо более широкий контекст, и рассматривать их исключительно как проблему в двусторонних отношениях нельзя. Такое мнение в беседе со Sputnik Армения выразил политолог Акоп Бадалян, комментируя телефонный разговор лидеров Армении и России.

По мнению эксперта, армяно-российские отношения сейчас находятся под влиянием процессов, связанных с трансформацией мирового порядка, и именно в этом контексте следует анализировать происходящее. Он отмечает, что хотя сегодня вопрос стратегического выбора между ЕАЭС и ЕС в первую очередь ставится перед Арменией, подобная дилемма актуальна и для других участников Евразийского экономического союза. В частности, речь идет о Казахстане, с которым активно работают США, Евросоюз и Великобритания.

Поднимая вопрос дальнейшего членства Армении в ЕАЭС, Москва одновременно пытается понять перспективы позиционирования и других партнеров по объединению, в том числе Астаны. В этом контексте Бадалян считает неслучайным и совместное заявление лидеров четырех стран ЕАЭС по итогам саммита в Астане 29 мая.

«Возможно, Россия, активизируя дискуссию о выборе Армении, стремится сделать ситуацию внутри ЕАЭС более прогнозируемой. Именно поэтому судьба двусторонних отношений обсуждается в контексте Союза, а не исключительно в двусторонней плоскости. Думаю, заявления, звучащие из Москвы в адрес Еревана, содержат такие скрытые мотивы и сопутствующие задачи», — сказал Бадалян.

При этом эксперт считает, что сложившаяся ситуация требует от армянских властей более эффективного управления и способности противостоять возникающим рискам. По его оценке, этого сейчас не наблюдается, и можно говорить о низком качестве государственного управления. Если бы у руководства страны была четкая стратегия, ее результаты уже проявились бы хотя бы на тактическом и оперативном уровнях, полагает политолог.

«У армянского руководства нет понимания, как выйти из сложившейся ситуации, поэтому мы видим лишь ситуативные шаги и заявления. Возможно, именно поэтому власти до сих пор не смогли решить вопрос экономических ограничений», — отметил он.

Бадалян также считает, что Ереван изначально не испытывал особых иллюзий относительно способности европейского рынка заменить российский для армянской продукции. Убедившись в этом, премьер-министр Никол Пашинян, по мнению эксперта, попытался решить вопрос возвращения армянских товаров на российский рынок во время визита в Екатеринбург и встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

«Премьер Армении прекрасно понимает, что Евросоюз абсолютно не готов перейти от красивых обещаний к реальным практическим действиям и предложить адекватную альтернативу российскому рынку для армянских сельскохозяйственных и промышленных товаров», — сказал Бадалян.

27 июля состоялся телефонный разговор премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента России Владимира Путина. Пресс-служба правительства Армении сообщила, что стороны обсудили армяно-российскую повестку, в том числе проблемы, возникшие в экономических отношениях. В Кремле, в свою очередь, заявили, что в ходе разговора была акцентирована необходимость проведения в Армении в возможно короткие сроки общенационального референдума по вопросу вступления в ЕС или дальнейшего пребывания в составе ЕАЭС.

Sputnik Армения