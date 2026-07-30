USD 366.63 ֏ EUR 420.67 ֏ RUB 4.57 ֏ 🌤️ Երևան 24°CUSD 366.63 ֏ EUR 420.67 ֏ RUB 4.57 ֏ 🌤️ Երևան 24°CUSD 366.63 ֏ EUR 420.67 ֏ RUB 4.57 ֏ 🌤️ Երևան 24°CUSD 366.63 ֏ EUR 420.67 ֏ RUB 4.57 ֏ 🌤️ Երևան 24°CUSD 366.63 ֏ EUR 420.67 ֏ RUB 4.57 ֏ 🌤️ Երևան 24°CUSD 366.63 ֏ EUR 420.67 ֏ RUB 4.57 ֏ 🌤️ Երևան 24°CUSD 366.63 ֏ EUR 420.67 ֏ RUB 4.57 ֏ 🌤️ Երևան 24°CUSD 366.63 ֏ EUR 420.67 ֏ RUB 4.57 ֏ 🌤️ Երևան 24°CUSD 366.63 ֏ EUR 420.67 ֏ RUB 4.57 ֏ 🌤️ Երևան 24°CUSD 366.63 ֏ EUR 420.67 ֏ RUB 4.57 ֏ 🌤️ Երևան 24°CUSD 366.63 ֏ EUR 420.67 ֏ RUB 4.57 ֏ 🌤️ Երևան 24°CUSD 366.63 ֏ EUR 420.67 ֏ RUB 4.57 ֏ 🌤️ Երևան 24°C

Логотип
Логотип
КОММЕНТЫ

Информагентства

Информагентства

Акоп БАДАЛЯН: СУДЬБА ОТНОШЕНИЙ АРМЕНИИ И РФ РЕШАЕТСЯ НЕ ТОЛЬКО В ДВУСТОРОННЕЙ ПЛОСКОСТИ

Текущие сложности в армяно-российских отношениях имеют гораздо более широкий контекст, и рассматривать их исключительно как проблему в двусторонних отношениях нельзя. Такое мнение в беседе со Sputnik Армения выразил политолог Акоп Бадалян, комментируя телефонный разговор лидеров Армении и России.

По мнению эксперта, армяно-российские отношения сейчас находятся под влиянием процессов, связанных с трансформацией мирового порядка, и именно в этом контексте следует анализировать происходящее. Он отмечает, что хотя сегодня вопрос стратегического выбора между ЕАЭС и ЕС в первую очередь ставится перед Арменией, подобная дилемма актуальна и для других участников Евразийского экономического союза. В частности, речь идет о Казахстане, с которым активно работают США, Евросоюз и Великобритания.

Поднимая вопрос дальнейшего членства Армении в ЕАЭС, Москва одновременно пытается понять перспективы позиционирования и других партнеров по объединению, в том числе Астаны. В этом контексте Бадалян считает неслучайным и совместное заявление лидеров четырех стран ЕАЭС по итогам саммита в Астане 29 мая.

«Возможно, Россия, активизируя дискуссию о выборе Армении, стремится сделать ситуацию внутри ЕАЭС более прогнозируемой. Именно поэтому судьба двусторонних отношений обсуждается в контексте Союза, а не исключительно в двусторонней плоскости. Думаю, заявления, звучащие из Москвы в адрес Еревана, содержат такие скрытые мотивы и сопутствующие задачи», — сказал Бадалян.

При этом эксперт считает, что сложившаяся ситуация требует от армянских властей более эффективного управления и способности противостоять возникающим рискам. По его оценке, этого сейчас не наблюдается, и можно говорить о низком качестве государственного управления. Если бы у руководства страны была четкая стратегия, ее результаты уже проявились бы хотя бы на тактическом и оперативном уровнях, полагает политолог.

«У армянского руководства нет понимания, как выйти из сложившейся ситуации, поэтому мы видим лишь ситуативные шаги и заявления. Возможно, именно поэтому власти до сих пор не смогли решить вопрос экономических ограничений», — отметил он.

Бадалян также считает, что Ереван изначально не испытывал особых иллюзий относительно способности европейского рынка заменить российский для армянской продукции. Убедившись в этом, премьер-министр Никол Пашинян, по мнению эксперта, попытался решить вопрос возвращения армянских товаров на российский рынок во время визита в Екатеринбург и встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

«Премьер Армении прекрасно понимает, что Евросоюз абсолютно не готов перейти от красивых обещаний к реальным практическим действиям и предложить адекватную альтернативу российскому рынку для армянских сельскохозяйственных и промышленных товаров», — сказал Бадалян.

27 июля состоялся телефонный разговор премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента России Владимира Путина. Пресс-служба правительства Армении сообщила, что стороны обсудили армяно-российскую повестку, в том числе проблемы, возникшие в экономических отношениях. В Кремле, в свою очередь, заявили, что в ходе разговора была акцентирована необходимость проведения в Армении в возможно короткие сроки общенационального референдума по вопросу вступления в ЕС или дальнейшего пребывания в составе ЕАЭС.

Sputnik Армения 

НОВОСТИ

Временным управляющим «Араратцемента» назначен экс-помощник Пашиняна
«Правительство – это не ты»: Дрмеян ответил Пашиняну
В Госдуме РФ назвали деструктивным заявление Пашиняна по вопросу эксплуатации желдороги
МВД назвало сроки перехода на биометрические паспорта
Домашний арест депутата парламента Армении Артура Саркисяна продлили на месяц
В Грузии открылся первый центр армянской образовательной сети TUMO
Католикос всех армян: Только любовью и единством можно преодолеть нынешние вызовы
Царукян переведен в Главное управление по расследованию экономических преступлений и контрабанды
Судебное заседание по делу против Католикоса всех армян Гарегина II состоится 7 августа
Суд продлил домашний арест Ваагну Чахаляну еще на месяц
Мэр Гориса не сядет в тюрьму: суд отказал прокуратуре
Сборную Армении по греко-римской борьбе U17 торжественно встретили в Дилижане (Видео)
Генпрокуратура уже дала ход заявлению Пашиняна о начале расследования в отношении Дрмеяна
Суд поместил Армена Ашотяна под домашний арест
Пашинян готовит население к повышению тарифов на воду: все процессы должны быть включены в тариф
Зарубежный партнер Царукяна намерен обратиться в арбитраж из-за экспроприации его компаний
Фигурант дела об убийстве создателя батальона «Арбат» Вараж Манукян получил 22 года
После обещаний не пересматривать соглашение Пашинян заговорил об арбитраже по ЮКЖД
Задержан бывший глава предвыборного штаба блока «Армения» в Гюмри
У Пашиняна новый пресс-секретарь

Читайте также

КОММЕНТЫ

АНАНЯН: ЭТО НЕ СПОР О РЕФЕРЕНДУМЕ, А БАНКРОТСТВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ АРМЕНИИ

В политике самые опасные ловушки обычно строят своими руками. Последний телефонный разговор…

29.07.2026

КОММЕНТЫ

ШАРМАЗАНОВ: АРМЕНИЯ СДЕЛАЛА СВОЙ ВЫБОР В 1991 ГОДУ – НЕЗАВИСИМОЕ ГОСУДАРСТВО, А НЕ ПЛАЦДАРМ, ФОРПОСТ ИЛИ ВИЛАЙЕТ

«Армения сделала свой выбор 21 сентября 1991 года, и наш долг –…

28.07.2026

КОММЕНТЫ

Артак ЗАКАРЯН: ЗАПУТАННАЯ ЛОГИКА АСТАНЫ В ТРЕХ СОСНАХ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА

Официальный Ереван всегда заявлял, что арцахская проблема несопоставима с другими конфликтами, и…

28.07.2026

КОММЕНТЫ

Айк АЙВАЗЯН: «ЗАМКНУТЫЙ КРУГ «ДАНИ» ЗАПАДУ МОЖНО РАЗОРВАТЬ»

«На последнем Международном юридическом форуме заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев…

28.07.2026

КОММЕНТЫ

ПОЛИТОЛОГ: НЕТ ПРАВОВЫХ ОСНОВАНИЙ НАЗЫВАТЬ ТИГРАНАШЕН ИЛИ ДРУГОЙ НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ «АНКЛАВОМ»

В последнее время складывается впечатление, что власти Армении не против передачи Азербайджану…

27.07.2026

ГЛАВНОЕ.

102-Я БАЗА В ОБМЕН НА ПОСТАВКИ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ ИЗ АРМЕНИИ?

8 июня ничего не закончилось, Россия продолжает вводить санкции и после выборов.…

24.07.2026

КОММЕНТЫ

АНАЛИТИК: МЕРЦ ПОСОВЕТОВАЛ ПАШИНЯНУ ВЫПОЛНИТЬ ПРЕДУСЛОВИЯ АЗЕРБАЙДЖАНА

«Берлинская сделка канцлера Германии Мерца с Алиевым и последовавший сразу после этого…

24.07.2026

ГЛАВНОЕ.

ВРТАНЕСЯН: РОСТ НЕБОЕВЫХ ПОТЕРЬ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О СИСТЕМНЫХ ПРОБЛЕМАХ В АРМИИ

Рост числа смертей военнослужащих в небоевых условиях свидетельствует о системных проблемах в…

24.07.2026

КОММЕНТЫ

«ТОВАРИЩ ГЕНЕРАЛ»: ЛИЧНОЕ МУЖЕСТВО КАК ПРИГОВОР ОБЩЕМУ ДЕЛУ

Инициация кровью – так называется аттракцион, устроенный Пашиняном вокруг лидера партсписка «Сильной…

23.07.2026

ГЛАВНОЕ.

НАД ОППОЗИЦИОНЕРАМИ ЗАВИС «МОЛОТ» УГОЛОВНЫХ ДЕЛ: БАДАЛЯН О ЦЕЛЯХ ВЛАСТЕЙ

Занося «молот» уголовных дел над головами оппозиционных лидеров, власти Армении пытаются таким…

23.07.2026