Армяно‑российские отношения не рухнули – это провал политики властей: Тигран Кочарян

Проблемы в отношениях между Арменией и Россией связаны не с отдельными политическими или личными факторами, а с политикой, которую проводит Никол Пашинян. Об этом в прямом эфире сказал главный редактор Alpha News Тигран Кочарян.

По его словам, происходящие процессы не связаны ни с парламентскими выборами, ни с личностью Нарека Карапетяна или кого-то другого. По убеждению Кочаряна, именно премьер‑министр допустил провал в политике, проводимой в отношении России.

«Не скажу, что армяно‑российские отношения рухнули: армяне и русские продолжают поддерживать нормальные связи, уважать друг друга, сохраняются туристические контакты. Однако, по моей оценке, политика властей в этом направлении провалилась, и каждый её шаг даёт обратный результат», — отметил он.

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