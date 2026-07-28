Артак ЗАКАРЯН: ЗАПУТАННАЯ ЛОГИКА АСТАНЫ В ТРЕХ СОСНАХ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА

Официальный Ереван всегда заявлял, что арцахская проблема несопоставима с другими конфликтами, и в этом, как все убедились, заключалась простая истина, написал на своей странице в ФБ член Исполнительного органа РПА, бывший замминистра обороны Артак Закарян, коснувшись весьма неоднозначного заявления президента Казахстана.

Публикацию полностью приводим ниже.

ПРЕЗИДЕНТ КАЗАХСТАНА КАСЫМ-ЖОМАРТ ТОКАЕВ ВО ВРЕМЯ ВСТРЕЧИ С ВЛАДИМИРОМ ПУТИНЫМ В ОМСКЕ предложил заморозить войну в Украине и вернуться к переговорам, взяв за основу «Стамбульскую формулу 2.0». Эта позиция официальной Астаны не была новой. Однако на этой встрече высокого уровня президент Казахстана сделал еще два примечательных заявления.

Первое заключалось в том, что президент Токаев открыто сказал президенту Путину, что причины русско-украинской войны для многих, в том числе для Казахстана, остаются непонятными. Он также подчеркнул, что с уважением относится к украинскому народу, его культуре и языку.

Лидер страны, связанной с Россией союзническими обязательствами, фактически намекнул президенту РФ, что обосновывать продолжение войны становится все труднее даже самым близким партнерам Москвы. Таким образом Астана не идет по пути ухудшения отношений с Кремлем, однако также не желает брать на себя политическую ответственность за его действия.

Вторым примечательным заявлением стало то, что, проводя параллель, коснувшись арцахского конфликта, господин Токаев отметил, что «суть и происхождение замороженного конфликта между Азербайджаном и Арменией были совершенно ясны и очевидны для Казахстана и других стран, поскольку их истоки «уходят корнями вглубь истории».

Как прокомментировать это двусмысленное заявление? Прежде всего констатируем, что 3 ноября 2023 года президент Токаев в Астане поздравил Алиева в связи с восстановлением территориальной целостности. Можем ли мы на основании этого предположить, что Токаев приветствовал развязанную Азербайджаном войну и исход армянского населения из тысячелетнего армянского Арцаха? И можем ли мы предположить, что арцахский конфликт был для них понятен лишь по части принципа территориальной целостности, а не в плане принципа самоопределения наций?

Потому что, если президент Токаев руководствуется только лишь территориальной целостностью, то и русско-украинская война должна была быть для них понятной и однозначной. А если для официальной Астаны арцахский конфликт был ясным и очевидным, а украинский – нет, то можем ли мы предположить, что они запутались между принципами территориальной целостности и самоопределения наций?

Особенно учитывая, что в рамках совместных заявлений ОДКБ (в 2016 и 2017 годах) Казахстан поддерживал усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ, согласно которым урегулирование арцахского конфликта опиралось на три известных и равноправных принципа. Ведь русско-украинская война для украинской стороны – это борьба за территориальную целостность, а для российской стороны – за право на самоопределение? Если, конечно, отложить в сторону геополитические интересы различных стран, которые также очевидны и понятны.

Я, конечно, понимаю, что говорить о чужих конфликтах и давать советы всегда намного проще. Но необходимо также знать, что это один из крайне чувствительных вопросов для народов, погибающих за свои права и свободу.

P.S. Официальный Ереван всегда заявлял, что арцахская проблема несопоставима с другими конфликтами. И в этом, как все убедились, заключалась простая истина. Потому что, когда поддерживаешь только территориальную целостность Азербайджана, тем самым ты напрямую способствуешь тому, что более ста тысяч этнических армян лишаются своей родины и оказываются перед угрозой геноцида.