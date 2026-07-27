ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА ФИДЕ: БЕЗ РОССИЙСКИХ КАНДИДАТОВ

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) завершила регистрацию кандидатов на выборы президента организации, которые состоятся 26 сентября в Самарканде в период Всемирной шахматной олимпиады. Каждая федерация-член, представленная на генеральной ассамблее, имеет право одного голоса.

ДО ИСТЕЧЕНИЯ УСТАНОВЛЕННОГО СРОКА ОФИС ОРГАНИЗАЦИИ ПОЛУЧИЛ ТРИ ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ЗАЯВКИ: Ян-Хенрик Бюттнер (Германия), Вадим Розенштейн (Германия) и Тимур Турлов (Казахстан).

Таким образом, впервые за 31 год ФИДЕ возглавит не российский функционер. Действующий президент Аркадий Дворкович ранее заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру, поскольку попал в в санкционный список Евросоюза. О намерении участвовать в выборах заявлял бывший глава ФИДЕ Кирсан Илюмжинов, однако по неизвестным причинам его фамилия отсутствует в финальном списке кандидатов.

После завершения приема заявок избирательная комиссия ФИДЕ проведет предварительную проверку документов. Функционеры должны убедиться, что все кандидаты предоставили необходимые сведения и декларации, а также выполнили квалификационные требования. В частности, каждый претендент должен был получить поддержку пяти национальных федераций.

Одним из участников выборов стал 61-летний немецкий предприниматель Ян-Хенрик Бюттнер. В шахматном мире он получил известность в 2024 году после создания серии турниров Freestyle Chess во главе с 16-м чемпионом мира Магнусом Карлсеном. В 2025 году прошли пять этапов Freestyle Grand Slam Tour. Также Бюттнер в начале этого года участвовал в организации чемпионата мира по шахматам Фишера, который выиграл Карлсен.

В своей программе Бюттнер делает акцент на коммерциализацию шахмат, перестройку работы ФИДЕ и усиление роли национальных федераций. Его кандидатом на пост первого вице-президента является английский международный мастер Малкольм Пейн.

Второй претендент – немецкий бизнесмен Вадим Розенштейн. Он был организатором международных шахматных турниров, включая серию WR Chess Masters, а также командных чемпионатов мира по рапиду и блицу. С весны 2025 года посещает национальные федерации, проводит турниры в Гонконге, Токио, Бангкоке, Перу. В случае победы Розенштейна его первым заместителем станет представитель Китая Гордон Тан.

Третьим кандидатом является президент Казахстанской федерации шахмат Тимур Турлов, возглавляющий также Международную федерацию школьных шахмат. За последние годы Турлов инвестировал в развитие шахматных проектов в Казахстане и проведение крупных соревнований 75 миллионов долларов. Был также спонсором матча за звание чемпиона мира между Дин Лижэнем и Яном Непомнящим, который прошел в Астане в 2023 году.

В предвыборной программе Турлова указаны три основных направления: цифровизация шахмат и развитие искусственного интеллекта, расширение проекта «Шахматы в школах» и укрепление финансовой устойчивости национальных федераций. Его кандидатом на пост первого вице-президента стал 15-й чемпион мира Вишванатан Ананд, который временно возглавил ФИДЕ после того, как Дворкович был вынужден приостановить свои полномочия из-за санкций.

Напомним имена всех президентов ФИДЕ: Александр Рюб (Нидерланды) – 1924-1939, 1946-1949; Августо Муро (Аргентина) – 1939-1946 (исполняющий обязанности); Фольке Рогард (Швеция) – 1949-1970; Макс Эйве (Нидерланды) – 1970-1978; Фридрик Олафссон (Исландия) – 1978-1982; Флоренсио Кампоманес (Филиппины) – 1982-1995; Кирсан Илюмжинов (Россия) – 1995-2018; Аркадий Дворкович (Россия) – 2018-2026.