Власть перешла к изъятию имущества своих политических оппонентов — Тигран Абрамян

Бывший депутат Национального собрания Армении Тигран Абрамян выступил с заявлением, в котором подверг критике действия властей.

«Власть, стремясь дестабилизировать ситуацию внутри страны, дискредитировать ее и сделать еще более уязвимой, перешла к изъятию имущества своих политических оппонентов.

На данном этапе действующий режим уже даже не пытается оправдываться или объяснять, почему отбросил в сторону законодательство и жадно напал на людей.

Сначала он сведет к нулю право собственности своих политических противников, а затем перейдет к уничтожению собственных сторонников», — написал Абрамян.

Aysor.am