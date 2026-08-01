ГАГИК ХАЧАТРЯН: «ГОРДИМСЯ ДЖАНЕСОМ НАЗАРЯНОМ, ТРИ МЕДАЛИ – ХОРОШИЙ РЕЗУЛЬТАТ»

Главный тренер сборной Армении по греко-римской борьбе среди юношей до 17 лет Гагик Хачатрян, чемпион мира Джанес Назарян (71 кг), а также бронзовые призеры Арарат Аветисян (48 кг) и Геворг Арутюнян (51 кг) подвели итоги чемпионата мира, который прошел с 27 по 29 июля в Баку.

«Я ДОВОЛЕН РЕБЯТАМИ. УЧИТЫВАЯ МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА, результат можно считать хорошим. Горжусь Джанесом. Очень волнительно было услышать гимн Армении в столице Азербайджана. Мы думали, что нам будет сложно победить, но произошло обратное», – отметил Хачатрян.

По словам наставника, команда традиционно готовилась к мировому первенству в Дилижане, где проходили сборы перед предыдущими успешными чемпионатами Европы и мира. «Мы решили снова готовиться в Дилижане, чтобы вернуться с медалями. Завоевали три награды. Последний раз Армения выступала в Баку в 2015 году, тогда были медали, но не было золота», – сказал тренер.

Хачатрян рассказал, что перед поездкой армянская сторона получила гарантии безопасности. По его словам, организаторы выполнили свои обещания: команду постоянно сопровождала охрана, а отношение зрителей оказалось более спокойным, чем ожидалось.

Наставник высоко оценил выступление своих подопечных. Он отметил, что Назарян провел турнир блестяще, а победа в Баку стала особенно значимой.

«Одна из десяти золотых медалей чемпионата мира досталась Армении. Это большая гордость. Очень радуют и бронзовые награды. Арарат Аветисян провел хорошие схватки, а для Геворга Арутюняна это был первый чемпионат мира и первый международный турнир. Несмотря на травму руки, он проявил характер и завоевал медаль», – подчеркнул Хачатрян.

При этом тренер признался, что команда рассчитывала на большее и надеялась завоевать награды в весовых категориях 55 и 80 кг.

Главным героем чемпионата стал Джанес Назарян, который второй год подряд выиграл золото мирового первенства. В финале он победил россиянина Аслана Джуева со счетом 4:3.

«Волнение было, но не из-за того, что чемпионат проходил во враждебной стране, а из-за ответственности. Эта победа – результат работы тренеров. Именно они помогают мне добиваться таких успехов», – сказал чемпион мира.

По его словам, самым сложным оказался финальный поединок.

«Я допустил ошибки, но благодаря подсказкам тренеров смог изменить ход схватки. Когда вышел с флагом Армении на круг почета, все остальное уже не имело значения. Я испытывал гордость и сильное волнение», – отметил борец.

Геворг Арутюнян рассказал, что самым тяжелым моментом турнира стало поражение в первой схватке от азербайджанского спортсмена. «Я получил травму руки и не смог бороться на сто процентов, но после поражения решил идти до конца. Главной целью было продолжить борьбу и завоевать медаль», – сказал Арутюнян.

Арарат Аветисян также доволен выступлением, хотя и признался, что мечтал о золоте.

«Я рад бронзовой медали, но хотел стать чемпионом мира. Особенно запомнилась схватка с казахстанским соперником. В поединке за третье место удалось победить досрочно. Было приятно видеть поднятый флаг Армении», – сказал Аветисян.