USD 366.20 ֏ EUR 421.13 ֏ RUB 4.61 ֏ ☁️ Երևան 33°CUSD 366.20 ֏ EUR 421.13 ֏ RUB 4.61 ֏ ☁️ Երևան 33°CUSD 366.20 ֏ EUR 421.13 ֏ RUB 4.61 ֏ ☁️ Երևան 33°CUSD 366.20 ֏ EUR 421.13 ֏ RUB 4.61 ֏ ☁️ Երևան 33°CUSD 366.20 ֏ EUR 421.13 ֏ RUB 4.61 ֏ ☁️ Երևան 33°CUSD 366.20 ֏ EUR 421.13 ֏ RUB 4.61 ֏ ☁️ Երևան 33°CUSD 366.20 ֏ EUR 421.13 ֏ RUB 4.61 ֏ ☁️ Երևան 33°CUSD 366.20 ֏ EUR 421.13 ֏ RUB 4.61 ֏ ☁️ Երևան 33°CUSD 366.20 ֏ EUR 421.13 ֏ RUB 4.61 ֏ ☁️ Երևան 33°CUSD 366.20 ֏ EUR 421.13 ֏ RUB 4.61 ֏ ☁️ Երևան 33°CUSD 366.20 ֏ EUR 421.13 ֏ RUB 4.61 ֏ ☁️ Երևան 33°CUSD 366.20 ֏ EUR 421.13 ֏ RUB 4.61 ֏ ☁️ Երևան 33°C

Логотип
Логотип
НОВОСТИ

Информагентства

Информагентства

Европа закрывает границы после кризиса в Сеуте: что стоит за прибытием 50 тыс. мигрантов

Около 50 тысяч мигрантов попытались пересечь границу испанского анклава Сеута в Северной Африке, что стало крупнейшим миграционным кризисом в регионе за последние годы, сообщает телеканал CNN.

Массовый приток людей перегрузил местные службы, а во время попыток переправы погибли не менее 57 человек.

Испанские власти заявили, что работают над возвращением всех прибывших в Марокко. К вечеру пятницы большинство мигрантов уже покинули Сеуту — многие вернулись добровольно после того, как столкнулись с нехваткой еды и жилья.

Причины массового перехода остаются предметом споров. Премьер-министр Испании Педро Санчес и другие представители правительства заявили, что ситуацию спровоцировали сети нелегальной переправки людей. По версии властей, контрабандисты распространили ложную информацию о недавнем решении Верховного суда Испании, из-за чего мигранты могли рассчитывать, что после прибытия морским путем их невозможно будет вернуть в Марокко.

29 июня Верховный суд Испании постановил, что власти не могут автоматически депортировать мигрантов, прибывших морем в Сеуту и Мелилью, без прохождения предусмотренной законом процедуры. Решение касается людей, которые пытаются попасть в испанские анклавы вплавь, минуя официальные пункты пропуска.

Эксперты подчеркивают, что это решение не означает автоматического права оставаться в Испании. После проведения необходимых процедур мигранты, незаконно пересекшие границу, по-прежнему могут быть возвращены в Марокко в соответствии с двусторонним соглашением о реадмиссии.

При этом специалисты считают, что судебное решение было лишь одним из факторов кризиса. Среди возможных причин называют высокий уровень безработицы среди молодежи в Северной Африке, экономическое давление, благоприятные погодные условия для морских переходов и привлекательность испанского рынка труда.

Особую проблему создало большое количество несовершеннолетних среди прибывших. Многие из них — подростки 16–17 лет, которые получают особый статус и проходят отдельные процедуры, способные затягиваться на месяцы и даже годы.

Сеута и Мелилья остаются одними из самых чувствительных миграционных маршрутов Европы. Эти испанские территории на побережье Марокко являются единственными сухопутными границами Евросоюза с Африкой. При этом Марокко оспаривает суверенитет Испании над анклавами, что делает миграционные кризисы вокруг них не только гуманитарной, но и политической проблемой.

После событий в Сеуте европейские страны начали усиливать контроль на границах. Италия объявила о временном восстановлении проверок для прибывающих из Испании, а Франция заявила об усилении контроля на своей границе.

Испанское правительство в ответ планирует установить плавучие заграждения в море вокруг Сеуты, которые, по его словам, позволят соблюдать решение суда и одновременно предотвратить новые массовые попытки перехода границы.

News.am

НОВОСТИ

«Голос Армении» выйдет на сайт 19 августа, бумажная версия газеты – 26 августа
Айк Мамиджанян призвал собраться 7 августа у суда в Эчмиадзине в поддержку Католикоса всех армян
ArmLur.am: Гагика Казиняна уведомили, что с 1 сентября он не будет работать в ЕГУ
Тегеран подготовил масштабный «план ответа» на возможные атаки США и Израиля — СМИ
СМИ: Минюст отказался раскрыть расходы на конституционную реформу
Мэрия Еревана незаконно завладела имуществом «Мульти Велнес» – директор
Европа закрывает границы после кризиса в Сеуте: что стоит за прибытием 50 тыс. мигрантов
Сейран Оганян: Я продолжу быть рядом с фракцией «Армения», в составе блока — со своим опытом и знаниями
«Паст»: Какие уж тут законы, какое правосудие, какая правоохранительная система…
Армяно‑российские отношения не рухнули – это провал политики властей: Тигран Кочарян
Власть перешла к изъятию имущества своих политических оппонентов — Тигран Абрамян
CNN: США могут нанести новые удары по Ирану уже в эти выходные
Иран пригрозил ударами по энергетической инфраструктуре США в случае новой атаки
Ни один европеец не станет покупать абрикосы из Армении даже по 4 евро: бизнесмен
Полтора часа ожидания: очереди сохраняются на пунктах пропуска армяно-грузинской границы (Видео)
Самое сильное за последние более чем 40 лет землетрясение произошло недалеко от Неаполя (Видео)
Wildberries: Предприниматели из Армении и еще пяти стран понесли миллиардные убытки
В России заявление Пашиняна о железных дорогах назвали «дерзким и деструктивным шагом»
Ответа до сих пор нет: жена Варданяна вновь обратилась к Пашиняну по поводу визита в Баку
Авиакомпания «Аэрофлот» открывает новый рейс из Краснодара в Гюмри

Читайте также

Голос Армении Лого New

НОВОСТИ

«Голос Армении» выйдет на сайт 19 августа, бумажная версия газеты – 26 августа

«Голос Армении» выйдет на сайт 19 августа, бумажная версия газеты – 26…

01.08.2026

НОВОСТИ

Айк Мамиджанян призвал собраться 7 августа у суда в Эчмиадзине в поддержку Католикоса всех армян

Бывший депутат Национального собрания Армении Айк Мамиджанян заявил, что 7 августа в…

01.08.2026

НОВОСТИ

ArmLur.am: Гагика Казиняна уведомили, что с 1 сентября он не будет работать в ЕГУ

Газета «Жоховурд» со ссылкой на осведомлённые источники сообщает, что с 1 сентября…

01.08.2026

НОВОСТИ

Тегеран подготовил масштабный «план ответа» на возможные атаки США и Израиля — СМИ

Высокопоставленный источник в сфере безопасности прокомментировал агентству Tasnim сообщения о возможных атаках…

01.08.2026

НОВОСТИ

СМИ: Минюст отказался раскрыть расходы на конституционную реформу

Министерство юстиции Армении отказалось раскрыть, сколько средств из государственного бюджета было потрачено…

01.08.2026

НОВОСТИ

Мэрия Еревана незаконно завладела имуществом «Мульти Велнес» – директор

Директор «Мульти Велнесс Центра» Арман Пироян прокомментировал события, происходящие вокруг центра. «После…

01.08.2026

НОВОСТИ

Сейран Оганян: Я продолжу быть рядом с фракцией «Армения», в составе блока — со своим опытом и знаниями

В моей жизни завершился еще один этап — 8-й созыв Национального собрания.…

01.08.2026

НОВОСТИ

«Паст»: Какие уж тут законы, какое правосудие, какая правоохранительная система…

«Накануне Никол Пашинян решил «освежить» тот годичной давности скандал, когда он решил…

01.08.2026

НОВОСТИ

Армяно‑российские отношения не рухнули – это провал политики властей: Тигран Кочарян

Проблемы в отношениях между Арменией и Россией связаны не с отдельными политическими…

01.08.2026

НОВОСТИ

Власть перешла к изъятию имущества своих политических оппонентов — Тигран Абрамян

Бывший депутат Национального собрания Армении Тигран Абрамян выступил с заявлением, в котором…

01.08.2026