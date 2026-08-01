Европа закрывает границы после кризиса в Сеуте: что стоит за прибытием 50 тыс. мигрантов

Около 50 тысяч мигрантов попытались пересечь границу испанского анклава Сеута в Северной Африке, что стало крупнейшим миграционным кризисом в регионе за последние годы, сообщает телеканал CNN.

Массовый приток людей перегрузил местные службы, а во время попыток переправы погибли не менее 57 человек.

Испанские власти заявили, что работают над возвращением всех прибывших в Марокко. К вечеру пятницы большинство мигрантов уже покинули Сеуту — многие вернулись добровольно после того, как столкнулись с нехваткой еды и жилья.

Причины массового перехода остаются предметом споров. Премьер-министр Испании Педро Санчес и другие представители правительства заявили, что ситуацию спровоцировали сети нелегальной переправки людей. По версии властей, контрабандисты распространили ложную информацию о недавнем решении Верховного суда Испании, из-за чего мигранты могли рассчитывать, что после прибытия морским путем их невозможно будет вернуть в Марокко.

29 июня Верховный суд Испании постановил, что власти не могут автоматически депортировать мигрантов, прибывших морем в Сеуту и Мелилью, без прохождения предусмотренной законом процедуры. Решение касается людей, которые пытаются попасть в испанские анклавы вплавь, минуя официальные пункты пропуска.

Эксперты подчеркивают, что это решение не означает автоматического права оставаться в Испании. После проведения необходимых процедур мигранты, незаконно пересекшие границу, по-прежнему могут быть возвращены в Марокко в соответствии с двусторонним соглашением о реадмиссии.

При этом специалисты считают, что судебное решение было лишь одним из факторов кризиса. Среди возможных причин называют высокий уровень безработицы среди молодежи в Северной Африке, экономическое давление, благоприятные погодные условия для морских переходов и привлекательность испанского рынка труда.

Особую проблему создало большое количество несовершеннолетних среди прибывших. Многие из них — подростки 16–17 лет, которые получают особый статус и проходят отдельные процедуры, способные затягиваться на месяцы и даже годы.

Сеута и Мелилья остаются одними из самых чувствительных миграционных маршрутов Европы. Эти испанские территории на побережье Марокко являются единственными сухопутными границами Евросоюза с Африкой. При этом Марокко оспаривает суверенитет Испании над анклавами, что делает миграционные кризисы вокруг них не только гуманитарной, но и политической проблемой.

После событий в Сеуте европейские страны начали усиливать контроль на границах. Италия объявила о временном восстановлении проверок для прибывающих из Испании, а Франция заявила об усилении контроля на своей границе.

Испанское правительство в ответ планирует установить плавучие заграждения в море вокруг Сеуты, которые, по его словам, позволят соблюдать решение суда и одновременно предотвратить новые массовые попытки перехода границы.

News.am