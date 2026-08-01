Иран пригрозил ударами по энергетической инфраструктуре США в случае новой атаки

Высокопоставленный представитель силовых структур Ирана заявил, что сообщения американских СМИ о возможных новых ударах США и Израиля по иранской инфраструктуре являются «безумием», пишет Tasnim.

По его словам, Тегеран уже подготовил масштабный план ответных действий.

«Мы считаем заявления американских СМИ о возможных ударах США и сионистского режима по инфраструктуре Ирана проявлением безумия. Мы подготовили масштабный план ответа, который включает удары по жизненно важной инфраструктуре сионистского режима и энергетическим объектам США в регионе. Мы готовы к этому», — заявил источник агентству Tasnim.

Он добавил, что вооруженные силы Ирана уже продемонстрировали как свои возможности, так и готовность к подобным действиям.

«Вооруженные силы Ирана — как в ходе 40-дневной войны, так и в последние недели — показали, что обладают и возможностями, и решимостью для таких действий», — подчеркнул представитель иранских силовых структур.

News.am