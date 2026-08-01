Мэрия Еревана незаконно завладела имуществом «Мульти Велнес» – директор

Директор «Мульти Велнесс Центра» Арман Пироян прокомментировал события, происходящие вокруг центра.

«После того как мэрия Еревана незаконным образом объявила своей собственностью принадлежащее центру недвижимое имущество, она распространила заявление о том, что спортивно-оздоровительный комплекс «Мульти Велнесс Центр» вновь открыт и будет действовать под новым названием «Ереван Велнесс Сентр».

Всё движимое имущество комплекса — спортивный инвентарь и оборудование, мебель, системы вентиляции и охлаждения, компьютерная техника, стиральные машины, кухонное имущество, телевизоры и так далее, и так далее — принадлежит «Мульти Велнесс Центру», и оно не было вывезено с территории комплекса.

Заявляем, что мэрия Еревана незаконно отобрала всё движимое имущество «Мульти Велнесс Центра», завладела этим имуществом и передала его в безвозмездное пользование созданной ею организации «Ереван Велнесс Сентр».

Уважаемая мэрия Еревана, публично озвучьте, на каком основании созданная вами компания использует не принадлежащее ей имущество, на каком основании вы изъяли это имущество у «Мульти Велнесс Центра», — сообщил он.

News.am