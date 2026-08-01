НЕ СТАЛО ЛЕГЕНДАРНОГО ФРАНКО БАРЕЗИ

Трагическая новость пришла из Италии: в возрасте 66 лет умер легендарный футболист «Милана» и сборной Италии Франко Барези. Итальянский гранд трогательно попрощался со своим защитником в социальных сетях.

«ОБЪЯВИТЬ О ПОТЕРЕ ЧЕЛОВЕКА, КОТОРЫЙ ОЛИЦЕТВОРЯЛ СЕРДЦЕ И ДУШУ «МИЛАНА», НЕВЕРОЯТНО ТЯЖЕЛО. Но мы все должны отдать дань памяти Франко Барези, быть сильными и собранными даже в этот печальный момент. Мы потеряли Франко всего через несколько месяцев после его последнего публичного появления на переполненном стадионе «Сан-Сиро», в ходе церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Милане. Это было событие мирового масштаба, которое он помог сделать незабываемым. Барези – навсегда», – написали «россонери».

В августе 2025 года Барези перенес операцию по удалению узелкового образования в легком, после чего ему назначили курс иммунотерапии. Но легенда итальянского футбола так и не справился с болезнью.

Соболезнования по поводу смерти футболиста уже выразила премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

«С уходом Барези страна теряет не только одного из величайших чемпионов в своей спортивной истории, но и пример верности, преданности и самоотверженности. Капитан «Милана» и национальной сборной, он носил одни и те же цвета на протяжении всей своей карьеры, считая верность ценностью, а капитанскую повязку – ответственностью. Мои самые искренние соболезнования его семье, болельщикам и всем, кто его любил», – написала Мелони.

Смерть Барези действительно огромная утрата для итальянского и всего мирового футбола, а также для «Милана», за который Франко выступал на протяжении всей карьеры (1978-1997).

В составе «россонери» защитник шесть раз становился чемпионом Италии, четыре раза выигрывал Суперкубок, трижды побеждал в Лиге чемпионов и один раз – в Суперкубке УЕФА. После ухода Барези «Милан» навсегда вывел из обращения шестой номер, под которым он играл.

Не менее успешно выступал он и в сборной Италии. Вместе с национальной командой стал одним из немногих футболистов в мире, собравшим полный комплект наград чемпионата мира – золото (1982), серебро (1994) и бронза (1990).

Завершив карьеру, Франко несколько лет тренировал молодежь «Милана», а в последние годы был назначен на пост почетного вице-президента родного клуба.