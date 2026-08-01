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Информагентства

Ни один европеец не станет покупать абрикосы из Армении даже по 4 евро: бизнесмен

Армянские абрикосы неконкурентоспособны на европейских рынках, и даже если они будут продаваться задешево, ни один европеец не будет покупать их. Такую точку зрения в беседе со Sputnik Армения высказал агроном и бизнесмен Арутюн Мнацаканян, говоря об альтернативных вариантах экспорта армянской сельхозпродукции.

Россельхознадзор в мае начал вводить ограничения на ввоз товаров из Армении в Россию. Сначала ограничения коснулись рыбы и цветов, затем некоторых видов фруктов и овощей. Со 2 июня российское ведомство ограничило ввоз из Армении косточковых фруктов: черешни, вишни, абрикосов, слив, персиков, нектаринов и винограда. Правительство Армении выплачивает компенсации бизнесменам-экспортерам и пытается организовать экспорт армянской продукции в другие страны.

«В Европе армянская сельхозпродукция продается исключительно в армянских магазинах. Они никогда не появлялись в крупных торговых сетях Германии, Франции и других стран. Кстати, даже при цене в 4 евро ни один европеец не купит наши абрикосы, потому что они не привыкли к овальным, желтым абрикосам, у них этот фрукт красный, круглый. Народ в том регионе консервативный, и нужна кропотливая работа, чтобы «приучить» европейцев к армянским абрикосам», — сказал Мнацаканян.

По его словам, сейчас наши фермеры остались у «разбитого корыта», а экспорт мифологизирован. По мнению Мнацаканяна, для того, чтобы Европа приняла армянскую продукцию, она должна иметь стабильное качество и большие объемы, а также должна быть возможность поставлять продукцию в магазины в определенный период и с определенным графиком.

Для этого, по словам Мнацаканяна, необходимы логистические центры и пункты заготовки, которых у нас нет. Также необходимы общая отслеживаемость продукции, лаборатории и т. д.

Что касается российского рынка, бизнесмен отметил, что только в прошлом году в Россию было экспортировано около 50 тысяч тонн абрикосов.

«Россия — страна СНГ, а армянские абрикосы распространились и знакомы потребителям и бизнесменам этого региона еще со времен СССР. Там привыкли как к внешнему виду, вкусу, так и к качеству. Россия — огромная страна, она с легкостью «поглощает» наши абрикосы, которые экспортировать в Европу очень сложно», — заключил наш собеседник.

9 июля министр экономики Геворк Папоян сообщил, что в июне из Армении было экспортировано 784 тонны перца, 200 тонн помидоров, 109 тонн клубники, около 3000 тонн абрикосов, 1400 тонн черешни, 1,5 миллиона литров бутилированной природной минеральной воды, 230 тысяч литров бутилированного виноградного вина и другой продукции.

Sputnik Армения

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