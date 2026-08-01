ОППОЗИЦИЯ В НОВОМ ПАРЛАМЕНТЕ

2 августа Национальное Собрание созывает первое заседание 9-го созыва и, хотя в повестке только формирование руководящих органов парламента, фактически приступает к работе. А это значит, что открывается еще один фронт борьбы с пашиняновским режимом. Обстоятельство сие можно только приветствовать, ибо у власти объем сил небезграничен, всякое появление нового фронта неизбежно оттягивает часть ее ресурсов и тем самым уменьшает возможности в противостоянии с оппозицией.

Власть это отлично понимает, поэтому и усиливает давление на политических оппонентов, продолжает нагло и цинично творить беспредел, даже не интересуясь, что лежит в руке оппозиции в новом парламенте – то ли злодейский нож, то ли пальмовая ветвь мира, то ли рука эта просто показывает кукиш. То есть власть предпочитает плевать в руку оппозиции превентивно.

ОБЩЕСТВО ЖЕ, ГЛЯДЯ НА ПОДОБНУЮ СУЕТЛИВОСТЬ, ПО-ВИДИМОМУ, ОЩУЩАЕТ, ЧТО ВЛАСТЬ НЕУВЕРЕННА, и наблюдаемая неуверенность может породить у граждан искушение проверить ее устойчивость.

На главный вопрос: удастся ли оппозиции в этом парламенте добиться заметных успехов? – ответа, естественно, пока нет и неясно, будет ли вообще. Но вот в ответ на вопрос: какие ошибки оппозиции парламента прошлого созыва ей ни в коем случае нельзя повторять? – можно начинать загибать пальцы.

Про изъяны оппозиционных фракций «Армения» и «Честь имею», которые сумели проиграть все, сказано довольно много. Иногда критика перемеживалась даже не риторическим, но вполне искренним недоумением – «Как же можно так проигрывать все?». Оппозиционеры в парламенте целых пять лет занимались в основном соревнованием в красноречии. Какие преступные действия пашиняновского режима им удалось предотвратить? Назовите хотя бы парочку.

Почему протестные движения граждан одно за другим захлебывались? В частности, потому, что ничего особенно дельного ни в плане идейном, ни в плане программном, ни в плане организационном предложить оппозиции не удавалось, а красноречие оппозиционных ораторов могло порадовать далеко не всех.

Вместо этого выдвигались какие-то абсурдные, заведомо обреченные на провал инициативы – вроде плана перетягивания на свою сторону части депутатов «Гражданского договора» и объявления импичмента премьеру Пашиняну. Авторы названной «инициативы» напоминали пожилого владельца двух акций, который на собрании акционеров какой-то крупной компании ставит вопрос о смене председателя правления. Жене вечером за чаем он, конечно, расскажет о своей инициативе, но, кроме жены и детей, никто о его планах и не слышал. И таких примеров можно привести много.

Трудно было отделаться от впечатления, что парламентская оппозиция больна малокровием. Малокровие – заболевание, характеризующееся дефицитом крови в организме или недостаточным количеством ее основного элемента – гемоглобина. Страдающие малокровием люди жалуются на слабость, быструю утомляемость и общее недомогание.

Идеи – тот же гемоглобин для политики. И оппозиция очень нуждалась в умных и оригинальных идеях, способных поднять граждан на решительную борьбу с пашиняновским режимом. Однако консилиум оппозиционных лекарей почему-то обошел вниманием симптомы малокровия: вялотекущую депрессию, невозможность претворения в жизнь проектов, способных переломить ситуацию, отдав предпочтение видимости борьбы.

То, что предлагала оппозиция, было не лекарством, а всего лишь плацебо. Конечно, и оно может принести определенную пользу. Принимая бесполезную, скажем, сахарную пилюлю с верой в то, что это лекарство от боли, мы запускаем в своем мозгу химическую реакцию, способствующую облегчению физических страданий. Но излечить болезнь плацебо, естественно, не в состоянии. Так страну не спасешь.

ОСТАЕТСЯ НАДЕЯТЬСЯ, ЧТО ОППОЗИЦИЯ ВСЕ ЖЕ ИЗВЛЕЧЕТ УРОКИ ОТ ДОПУЩЕННЫХ ОШИБОК И ПРЕКРАТИТ ДЕМОНСТРАЦИЮ своего политического бессилия, не протащит его в новый парламент. Хотя мало кто учится на ошибках. Примеров невыученных уроков тьма, повторять скучно, мозоли на языке наросли. Кажется, что слепые ведут слепых. Как говорил кот Базилио похожему на полено мальчику, показывая Страну дураков: «Никогда не учись Буратино, я учился и ослеп». Да и не любит Армения слушать. Что ей пророки, отшельники, дервиши? Так, зернышки между жерновов. Но давать советы надо.

К примеру, бывший министр юстиции Арпине Ованнисян советует следующее: «Оппозиция должна сосредоточиться на собственной политической повестке, а не на критике властей. Прошедшим в парламент оппозиционным силам нужно отказаться от подсчета ошибок власти и сосредоточиться на реализации собственных политических планов. Политика оценивается не впечатлениями и не «сильными» выступлениями, а результатом. Политическая сцена может и существует, но политика – не театр. Каждый шаг парламентской оппозиции должен оцениваться по одному критерию – насколько он приближает к заявленной политической цели».

С утверждением, что политика – не театр, поспорить, конечно, можно. Всякая политика не только театр, но даже попса. В большей или меньшей степени. В Армении – в степени колоссальной, потому что здесь умеют превращать в фарс даже похороны, не говоря уже о таком веселом деле, как, например, выборы или принятие законов. Здесь есть свои сценаристы, свои кукловоды, свои артисты, статисты и шуты. На роль главного шута уже долгое время претендует Пашинян, хотя ближайшее окружение сильно подпирает, в затылок дышит.

Но в том, что оппозиция в новом парламенте должна сосредоточиться на реализации собственных политических целей, и каждый ее шаг должен приближать к их достижению, с Арпине Ованнисян трудно не согласиться. Как советовал мудрый Ежи Лец, «давайте самим дуть в свои паруса». Другой вопрос – получится ли это у нее? Правда, у властей нет конституционного большинства в Национальном Собрании, но оппозиционные фракции «Сильная Армения» и «Армения» практически лишены возможности оказывать влияние на деятельность парламента. Да и выполняет ли парламент свои функции?

Паровой котел так устроен, что может удерживать достаточное высокое давление. При этом даже его небольшое превышение приводит к взрыву. Но стоит чуть спустить пар, как за оставшееся высокое давление можно не беспокоиться. Свист, который раздается при спускании пара, конечно, вызывает неприятные ощущения. Но они несравнимы с ощущениями от убытков, к которым приводит взрыв. Роль парламента как механизма для выпускания пара через свисток трудно отрицать, однако при Пашиняне он эту свою функцию не выполняет.

Вместо этого кормит население бесплатными зрелищами весьма сомнительного качества, как во времена гниения Римской империи (кстати, в Риме кроме зрелищ бесплатно раздавали и хлеб). Нужен ли нам парламент, где избивают оппозиционных депутатов, где служба охраны силой выводит из зала заседаний осмелившихся называть вещи своими именами оппозиционеров и т.д.

СКОРО МЫ НИЧЕМ НЕ БУДЕМ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ТАЙВАНЯ, ГДЕ ПАРЛАМЕНТСКИЕ БОИ – В САМОМ НАИПРЯМЕЙШЕМ СМЫСЛЕ – происходят с регулярностью обязательной. Там если какая сторона неудобный для другой стороны вопрос на голосование тщится вынести, как тут же представители этой обиженной стороны к микрофону несутся, выдирают его с корнем и тем же микрофоном негодяев лупцевать принимаются. Не без того, конечно, чтобы на сдачу нарваться. В общем, баталия происходит и массовая, и бурная. С разбитыми носами, вывихнутыми жевательными аппаратами и прочими боевыми ранениями. И не раз-другой, а, как я уже сказал, с регулярностью обязательной.

Парламент должен быть занят повседневной законодательной работой, заключающейся в защите интересов избирателей и повседневном оппонировании исполнительной власти. А как выглядит это оппонирование на практике, все видят. Проблемы, связанные с безопасностью страны и ее граждан, восстановлением боеспособности армии, нарушениями прав человека и т.д. и это парламентское большинство абсолютно не будут интересовать. Важнейшие законы, определяющие развитие страны, как и прежде, будут приниматься с кондачка и с быстротой необыкновенной.

Выработкой национального консенсуса парламентское большинство, конечно, заниматься не будет, да и на это просто неспособно. Посредник между властью и народом из этого НС – тоже никакой. А умение властных депутатов исчезать в судьбоносные и критические моменты, как тени в полдень, при Пашиняне вообще стало классикой. И ничего в поведении парламентского большинства не изменится. Еще Шекспир в «Короле Лире» говорил: «Из ничего не выйдет ничего».

Впрочем, чего это мы пытаемся предсказать, каким будет этот парламент? Уже то, что «Гражданский договор» решил не приглашать Католикоса Всех Армян Гарегина II на первое заседание НС, и впервые в истории независимой Армении парламент начнет свою работу без благословения патриарха, уже обо всем говорит.

Так то оппозиционным фракциям «Сильная Армения» и «Армения» придется там весьма непросто. Они будут вынуждены пройти через серьезные испытания, и надеемся, что им удастся преодолеть все трудности. Правило «Тронул – ходи» действует не только в шахматах.