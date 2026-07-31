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ЭКОНОМИКА

Ашот АРАМЯН

Ашот АРАМЯН

ОТКРЫЛИ ОКНО ВОЗМОЖНОСТЕЙ ИЛИ ЯЩИК ПАНДОРЫ?

«Фиш энд чипс» на последнем заседании правительства

Главное, что узнала общественность с последнего в нынешнем составе заседания правительства Армении 30 июля (2 августа оно подаст в отставку), это то, что Пашинян очень давно не употребляет выращенную в нашей стране рыбу – жир, понимаете ли, течет, и в целом качество его совсем не вдохновляет. Есть картошку на завтрак, обед и ужин он также считает нецелесообразным, хотя ее он раньше любил и даже использовал в автобусной сцене в ходе предвыборной борьбы («Те, кто ест картошку, голосует за тех, кто ест картошку»). Словом, знаменитое британское блюдо «Фиш энд чипс» (филе рыбы с картофелем фри) не придется ему по вкусу…

 СВОЕ ОТНОШЕНИЕ К АРМЯНСКОЙ РЫБЕ ПАШИНЯН ВЫРАЗИЛ, ВОСПОЛЬЗОВАВШИСЬ ПРЕДЛОЖЕННЫМ министром экономики Геворгом Папояном проектом решения, согласно которому, правительство на сей раз предоставит владельцам действующих в Араратском и Армавирском марзах промышленных рыбоводческих хозяйств единовременную компенсацию их затрат на приобретение сертифицированных кормов из расчета 20% их фактической среднемесячной стоимости. Только за август госказна расстанется на выплату компенсаций с 450 млн драмов. Бенефициарами могут стать юрлица и физлица, но только если они работают в поле НДС, выращивая форель («ишхан») и осетра, а также оплодотворенных мальков и икру.

 По признанию вице-премьера Тиграна Хачатряна, эта мера временная и направлена всего лишь на то, чтобы сохранить в бассейнах уже выращенную до года и больше рыбу. Что же касается кардинального решения вопроса о новых рынках сбыта, то для этого потребуется время.

 В Армении ежегодно производится около 24 тысяч тонн товарной рыбы, из них 16 тыс. тонн — лососевых и 8 тыс. тонн – осетровых. Согласно справке Минэкономики РА, более 40% годового производства рыбы и рыбной продукции раньше экспортировались в Россию, а теперь там этот товар не принимают. В среднем для производства 1 кг рыбы расходуется 1,25 кг корма (1 кг стоит около 900 драмов) и, следовательно, в годовом разрезе в Армении используется 30 тысяч тонн кормов общей стоимостью 27 млрд драмов.

 Чувствуя, куда завела Армению его безрассудная политика, Пашинян заявил по этому поводу, что многие считают ситуацию с ЕАЭС кризисом, а вот он – новой возможностью. «Это не кризис, а возможность, открывшееся окно, которое мы сами же и открыли, и отныне мы повсюду должны иметь альтернативу», — сказал он, даже не подозревая, насколько он прав в той части, что именно правительство Армении открыло это «окно», которое больше напоминает «ящик Пандоры», что и запустило цепь тяжелых и необратимых последствий для армянской экономики.

 Кстати, Министерство окружающей среды предложило не ограничивать поддержку рыбоводов только Араратской и Армавирской областей, однако правительство настояло на своем, ссылаясь на то, что только рыбоводческие хозяйства этих двух марзов руководствуются принятым 22 мая 2003 года решением правительства «Об утверждении порядка использования водных ресурсов для нужд рыбного хозяйства». И это вообще другая и давняя история.

 Так, Пашинян в свойственной себе манере никогда не признавать собственные просчеты и ошибки взвалил груз ответственности на самих рыбоводов, которые все эти годы игнорировали призывы модернизироваться и повышать производительность. Он считает, что по сравнению с объемами используемой в Араратской долине артезианской воды рыбоводческая отрасль ежегодно выплачивает налоги в размере всего 2,5-3 млрд драмов.

 НЕСКОЛЬКО ЛЕТ НАЗАД ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЗ ВСЯКОГО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРИНЯЛО РЕШЕНИЕ ограничить использование воды в целях разведения рыбы, чтобы владельцы хозяйств перешли на закрытый цикл оборотного водоснабжения, однако оно в судебном порядке было отклонено. И вот теперь сроки прежних договоров с рыбоводами подходят к концу, а новые уже будут заключаться на новых условиях, среди которых предусмотрен лимит воды с сокращением ее использования на 35,6%.

 Таким образом, правительство, с одной стороны, констатирует тяжелое положение, в котором по его же вине оказалась целая отрасль армянской экономики, а с другой – еще более усложняет его. В свою очередь Минфин потребовал от Минэкономики четко отметить те программы, за счет сокращения либо прекращения которых возможно будет направить освободившиеся средства на поддержку рыбоводов. В противном случае «есть риск, что предусмотренное проектом мероприятие может остаться без финансирования».

 Кстати, Пашинян уже несколько раз подчеркивал, что средства для поддержки тех или иных хозсубъектов у правительства имеются, однако эти слова не находят подтверждения в финансовом ведомстве, где постоянно отмечают отсутствие средств для дополнительных, то есть не предусмотренных госбюджетом на текущий год, программ.

 В конце заседания Пашинян дал слово тем членам правительства, которые не окажутся в его новом составе, став депутатами парламента. Это руководитель аппарата и пресс-секретарь премьера Араик Арутюнян и Назели Багдасарян, министр высокотехнологической промышленности Мхитар Айрапетян и марзпет Котайкской области Агарон Саакян. Всех их теперь можно будет найти по адресу Баграмяна, 19…

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