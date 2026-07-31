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СПОРТ

Вадим Мкртчян

Вадим Мкртчян

«ПЮНИК» ТАК И НЕ СМОГ РАСПЕЧАТАТЬ ВОРОТА «ДЕБРЕЦЕНА»

В ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций «Пюник» дома сыграл вничью с венгерским «Дебреценом» – 0:0. В первой встрече соперник ереванцев одержал минимальную победу со счетом 1:0 и по сумме двух матчей вышел в следующий раунд, где встретится с датским «Копенгагеном».

ПОСЛЕ ПОРАЖЕНИЯ В ВЕНГРИИ «ПЮНИКУ» НЕОБХОДИМО БЫЛО ОТЫГРЫВАТЬСЯ, однако начало матча получилось осторожным. Гости уже на третьей минуте заработали угловой, но вскоре хозяева прибавили и завладели инициативой. Опасные моменты у ворот «Дебрецена» стали возникать один за другим.

На 15-й минуте венгерские футболисты заигрались у своей штрафной, последовал перехват, а завершилась атака ударом Сеяда Исламовича – мяч прошел рядом со штангой. Не прошло и пяти минут, как Джеймс с левого фланга прострелил в штрафную, Оганес Арутюнян пробил в касание, но не попал в створ ворот.

На 23-й минуте после подачи углового Сергей Вакуленко пробил головой с отскоком от газона – голкипер «Дебрецена» Пламен Андреев отбил мяч перед собой, а Никосу Кайнургиосу не позволили добить его с близкого расстояния. Уже спустя минуту Даниил Куликов сместился с левого фланга ближе к центру и пробил с 23 метров в дальний угол, однако Андреев вновь выручил свою команду, переведя мяч на угловой.

В ответном матче второго квалификационного раунда ЛК «Пюник» дома сыграл вничью с венгерским «Дебреценом» (0:0) и завершил еврокубковую кампанию

«Дебрецен» выдержал натиск хозяев и также создал несколько опасных моментов. На исходе получаса игры Давид Патаи нанес дальний удар, но голкипер Генри Авакян оказался на месте. На 43-й минуте Блаж Бошкович после прострела с левого края штрафной пробивал в падении — мяч прошел рядом со штангой. В промежутке между этими двумя эпизодами хозяевам удалось забить, но гол Кайнургиоса был отменен из-за положения вне игры.

Во втором тайме «Пюник» попытался увеличить давление, однако создать настоящий штурм хозяевам долгое время не удавалось. Самый напряженный отрезок встречи пришелся на последние двадцать минут. На 70-й минуте Доминик Кочиш получил мяч в штрафной «Пюника», ушел от защитника, но в ближнем бою не сумел переиграть Артура Авакяна. Спустя несколько минут после удара Дьордя Джуджака хозяев спасла штанга.

Ереванцы продолжали искать свой шанс. На 80-й минуте Оганесян пробил после прострела с правого фланга, однако мяч, задев Момо Янсане, прошел мимо ворот. Вскоре уже сам Янсане оказался на ударной позиции – на сей раз уже Андреев спас свои ворота.

В компенсированное время «Дебрецен» мог окончательно снять все вопросы: Дьордь Джуджак с 15 метров пробил в перекладину, а на добивании Акош Сендреи не смог переиграть Артура Авакяна.

Арбитр добавил к основному времени пять минут, однако до финального свистка счет так и не изменился. «Пюник» по итогам матчей однозначно наиграл на один-два гола, однако ереванской команде так и не удалось распечатать ворота венгерского клуба.

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