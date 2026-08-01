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«Паст»: Какие уж тут законы, какое правосудие, какая правоохранительная система…

«Накануне Никол Пашинян решил «освежить» тот годичной давности скандал, когда он решил «конфисковать», отобрать принадлежащую Самвелу Карапетяну ЭСА. Точнее, Пашинян атаковал бывшего руководителя Офиса представителя по международно-правовым вопросам Липарита Дрмеяна». Об этом пишет газета «Паст».

«Напомним, что год назад, когда Пашинян решил преследовать благотворителя и миллиардера Самвела Карапетяна за заявление о защите Церкви, в частности не только несправедливо заключить его в тюрьму, но и отобрать ЭСА, собственник обратился в Стокгольмский международный арбитраж.

Этот арбитраж вынес срочное решение, запретив шаги, направленные на «конфискацию» ЭСА. А тогдашний руководитель Офиса представителя по международно-правовым вопросам Липарит Дрмеян лишь высказал профессиональное заключение о том, что решение международного арбитража подлежит обязательному исполнению.

После этого Пашинян заявил: «Правительство — это я…», а кто не согласен, пусть уходит. Уже на следующий день высококлассного специалиста уволили. Имея определённое представление о стиле действий Пашиняна и пашиняновской власти, можно не сомневаться, что ещё тогда пытались что-то «найти» против специалиста, но не получилось. В противном случае его бы не только уволили. И вот спустя год, когда человек начал заниматься политической деятельностью, о нём снова вспомнили.

Но главный вопрос не в конкретном человеке. Главный вопрос в том, что, согласно «мировосприятию» Пашиняна и его власти, если кто-то действует по закону, если он специалист и даёт профессиональное заключение, если вообще кто-то высказывает мнение, противоречащее тому, что говорит Пашинян, — значит, всё, это уже уголовное преступление. Ведь власть «Гражданского договора» руководствуется одним правилом: «Пашинян всегда прав, а если Пашинян не прав, то… добро пожаловать в СИЗО». То есть какой уж тут закон, если правительство, то есть Пашинян, уже решило, что мацун — чёрный.

Во-вторых, не менее позорная реальность заключается в том, что Пашинян продолжает напрямую давать указания «правоохранительной системе». Будь то предвыборная встреча, пресс-конференция, брифинг или другое публичное выступление, достаточно Пашиняну сказать, что ему не нравится тот или иной человек, как прокуратура, следственные и другие подобные «структуры» запыхавшись начинают производства, возбуждают дела, задерживают, обыскивают, сажают в тюрьму, терзают человека, на которого указал их «шеф».

Сегодня Армения живёт в таком режиме: почти в стиле «12 стульев» — вечером заявление, рано утром — обыск, ну а к полудню — уже арест… Хотя, как правило, и столько времени не проходит: ещё не закончив выступление, они уже принимаются за дело», — говорится в статье газеты «Паст».

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