Полтора часа ожидания: очереди сохраняются на пунктах пропуска армяно-грузинской границы (Видео)

Длинные очереди из большегрузов и легковых автомобилей как на въезде в Армению, так и на выезде в Грузию образовались в ночь на 1 августа на КПП «Баграташен» и КПП «Садахло». Об этом сообщает корреспондент Sputnik Армения.

Несмотря на то, что на обоих КПП работали по четыре окна паспортного контроля, из-за высокого потока транспорта и пассажиров (на фоне туристического сезона) сохраняются значительные заторы на обеих сторонах.

В среднем прохождение обоих пунктов пропуска сейчас занимает почти 1,5 часа.

По данным Sputnik Армения, лучшее время для пересечения армяно-грузинской границы — с 05:00 до 06:00 утра. Именно в эти часы поток транспорта и пассажиров, как правило, минимальный, поэтому пройти оба КПП можно значительно быстрее.

Многие путешественники выезжают вечером, с 20:00 до 22:00, рассчитывая, что после полуночи очереди уменьшатся. Однако на практике происходит обратное — в ночные часы нагрузка на пункты пропуска заметно возрастает.

Накануне вопрос очередей, возникающих на КПП на армяно-грузинской госгранице, был поднят на встрече командующего пограничных войск СНБ Армения полковника Гарика Мурадяна и директора департамента патрульной полиции МВД Грузии Левана Маисурадзе.

Sputnik Армения