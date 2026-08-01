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Информагентства

СМИ: Минюст отказался раскрыть расходы на конституционную реформу

Министерство юстиции Армении отказалось раскрыть, сколько средств из государственного бюджета было потрачено на оплату работы членов профессиональной комиссии по конституционным реформам, пишет газета «Жоховурд».

Издание запросило у ведомства информацию о составе комиссии с 2022 года, размере и порядке выплат ее членам, а также об общей сумме, выделенной на процесс конституционных реформ.

В Минюсте сообщили, что первый состав комиссии был сформирован в марте 2022 года и включал пять человек. В феврале 2023 года был утвержден новый состав из трех членов. В феврале и марте 2024 года все они подали заявления о прекращении полномочий. C мая 2024 года комиссия фактически не действует, хотя официально не распущена, говорится в публикации.

Министерство подтвердило, что работа комиссии финансировалась из государственного бюджета в 2022–2024 годах через фонд «Центр развития законодательства». При этом ведомство отказалось назвать размеры выплат, сославшись на защиту персональных данных и конфиденциальность сведений о заработной плате.

«Жоховурд» отмечает, что запрашивало не только сведения о выплатах конкретным членам комиссии, но и общую сумму бюджетных расходов. По данным газеты, Минюст не ответил на этот вопрос и не раскрыл, сколько государственных средств в целом было направлено на деятельность комиссии и процесс конституционных реформ.

С 2023 года президент Азербайджана Ильхам Алиев называет изменение Конституции Армении одним из ключевых условий заключения окончательного мирного договора. В феврале 2026 года он вновь повторил это требование, заявив, что проблемой остается ссылка на Декларацию о независимости в преамбуле Конституции.

Параллельно с заявлениями Баку Пашинян также заявлял о необходимости принятия новой Конституции, утверждая, что ссылка на Декларацию о независимости носит «конфликтный характер». Министр юстиции Србуи Галян сначала сообщила, что проект новой Конституции будет опубликован в марте, а 10 июня она сообщила, что решение о публикации проекта будет принято в ближайшие недели, не назвав конкретных сроков.

Armenia Today

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