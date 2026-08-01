Самое сильное за последние более чем 40 лет землетрясение произошло недалеко от Неаполя (Видео)

Испуганные жители массово вышли на улицы. Часть населения уже начала временно покидать город из-за опасений дальнейших подземных толчков.

Эпицентр находился в районе Флегрейских полей. Подземные толчки магнитудой 4,7 привели к отключениям света и сбоям в работе поездов и метро, пишет итальянская газета Il Mattino.

Подземные толчки ощущались по всему Неаполю. Здания получили повреждения, а в одном из районов огромные валуны скатились с горного склона и раздавили машины. Власти Италии созвали экстренное совещание для оценки ситуации. Специалисты проверяют возможные повреждения зданий, так как в некоторых районах сохраняется риск обрушения.

Флегрейские поля — это суперкальдера, гигантская впадина площадью в несколько десятков квадратных километров, на которой расположены 24 вулканических кратера. Сегодня эта территория плотно застроена жилыми кварталами и считается одним из самых густонаселённых районов Европы. Любой крупный катаклизм здесь грозит катастрофическими последствиями.

Sputnik Армения