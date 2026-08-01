Сейран Оганян: Я продолжу быть рядом с фракцией «Армения», в составе блока — со своим опытом и знаниями

В моей жизни завершился еще один этап — 8-й созыв Национального собрания. Однако борьба впереди. Об этом написал уже бывший депутат фракции «Армения» Национального собрания, бывший министр обороны Сейран Оганян.

«И сегодня, оглядываясь на пройденный в 2021–2026 гг. путь фракции «Армения» — мой и моих коллег, могу сказать: каждую секунду я жил, оставаясь верным своему призванию и присяге.

СЛУЖУ РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ,

и мы боролись, как могли,

и я положительно оцениваю проделанную нами работу как в Национальном собрании, так и вне его: в уличной борьбе — в дни Движения сопротивления, Священного движения, в ходе региональных встреч, во время открытых встреч с нашими соотечественниками мы и вдохновлялись, видя их искреннюю поддержку и признательность, и имели мужество выслушивать направленную в наш адрес критику, а на международных площадках достойно представляли и защищали государственные, национальные интересы Арцаха и Армении.

Я пережил большую боль, увидев исход армян и сдачу нашего святого святых — Арцаха. На поле боя мы победили силой нашего духа и ценой жизни наших героев, однако «реальные», вводя общественность в заблуждение ложными обещаниями мира, принесли войну и поражение и молчали в дни осуществлявшегося в Арцахе геноцида, национальной трагедии.

Мы прошли невероятный путь, оставили свой особый след, и история нашего служения и самоотверженности, уверен, будет оценена позже. Дух нашей борьбы вдохновил и сплотил оппозиционное поле.

Для меня было честью возглавлять фракцию «Армения».

Благодарю всех моих коллег, и особенно лидера альянса «Армения», президента Арцаха и Армении Роберта Кочаряна.

Благодарю всех преданных членов Армянской революционной федерации.

Благодарю новые силы, членов партии «Вперёд», которые

пополнили боевые

ряды ставшей мне родной и дорогой фракции «Армения».

Благодарю всех наших сторонников и помощников.

Благодарю всех тех по-настоящему великих армян, которые, подвергаясь преследованию со стороны этой

власти и будучи незаконно арестованными, став политзаключенными, не отступают от своих национально-патриотических принципов и продолжают борьбу — во имя Родины, во имя исторической справедливости.

Завтра фракция «Армения» придет в Национальное собрание в новом составе — чтобы продолжить свою проармянскую миссию. А я продолжу быть рядом с фракцией «Армения», в составе альянса, поддерживая их в дальнейшей сложной

службе своим опытом, знаниями и всем потенциалом своих возможностей.

Как я уже отмечал, этап завершился, однако борьба продолжается. И только вместе, только сплотившись, мы можем отстранить от власти ту силу, которая продолжает разрушать основы нашего государства, наносит удар по суверенитету, пытается стереть тысячелетнюю национальную идентичность армянина, нападает на Армянскую Апостольскую Церковь.

От власти нужно как можно скорее отстранить ту силу, которая, хотя и осуждает нетерпимость и порочные нравы, однако именно сама сеет ненависть в нашем обществе и именно сама является главным сквернословом и лжецом.

Желаю всем нам успехов

в национально-патриотической борьбе. И уверен, что

ВМЕСТЕ МЫ МОЖЕМ», — отметил он.

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