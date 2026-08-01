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Информагентства

Тегеран подготовил масштабный «план ответа» на возможные атаки США и Израиля — СМИ

Высокопоставленный источник в сфере безопасности прокомментировал агентству Tasnim сообщения о возможных атаках США и Израиля на Иран, указав, что у Тегерана подготовлен масштабный «план ответа» в случае вооруженных действий.

Ранее телеканал CBS со ссылкой на источники сообщал, что США и Израиль готовят масштабные удары по энергетической инфраструктуре Ирана, они возможны уже в выходные.

«Заявления американских СМИ о возможных атаках на иранскую инфраструктуру мы рассматриваем как безумие. Мы подготовили масштабный план ответа, включающий критические объекты инфраструктуры сионистского режима и энергетическую инфраструктуру США в регионе», — заявил источник агентству.

Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что соглашение о прекращении огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.

Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.

25 июля портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что Трамп распорядился не наносить новых ударов по Ирану, прервав серию атак, которые продолжались 13 дней подряд. В свою очередь официальный представитель армии Ирана Мохаммад Акраминия 26 июля заявил, что ВС Ирана прекратили наносить ответные удары по военным объектам США на Ближнем Востоке после прекращения американских атак на ИРИ. Тем не менее, напряженность в регионе сохраняется, удары наносятся с разных сторон.

Sputnik Армения

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