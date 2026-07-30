ФИФА И УЕФА НА ГРАНИ НОВОГО КОНФЛИКТА: СТОИТ ВОПРОС БОЙКОТА ЧМ

Противостояние между ФИФА и УЕФА, похоже, выходит на новый уровень. Национальные ассоциации, входящие в Союз европейских футбольных ассоциаций, обсуждают возможность бойкота чемпионата мира, если президент Международной федерации Джанни Инфантино продолжит реализацию плана по продаже части коммерческих прав на турнир внешним инвесторам, сообщает Sky News.

28 ИЮЛЯ СТАЛО ИЗВЕСТНО, ЧТО ФИФА НАМЕРЕНА СОЗДАТЬ ДОЧЕРНЮЮ КОМПАНИЮ FIFA Forward Enterprise (FFE) стоимостью около 20 миллиардов долларов. Новая структура объединит коммерческую деятельность и организацию турниров под эгидой федерации. При этом более 20% акций компании планируется продать сторонним инвесторам, что позволит привлечь около 4,2 миллиарда долларов.

Инфантино объясняет инициативу стремлением увеличить финансирование мирового футбола. По его словам, благодаря сделке в период с 2027 по 2030 год каждая национальная ассоциация сможет получить по 20 миллионов долларов вместо ранее запланированных восьми.

Не обошлось и без связи с президентом США Дональдом Трампом. По данным СМИ, группу инвесторов может возглавить компания Thrive Eternal, созданная Джошуа Кушнером – братом зятя американского лидера Джареда Кушнера. Консультантом сделки выступает банк J.P. Morgan.

По информации Sky News, представители 55 национальных ассоциаций УЕФА на этой неделе проведут экстренное онлайн-совещание, чтобы обсудить реакцию на действия ФИФА. Одним из возможных способов давления может стать угроза бойкота чемпионата мира.

Как отмечает издание, в УЕФА ничего не знали о планах ФИФА до их неожиданного объявления во вторник. Более того, во время встреч руководителей футбольных организаций в Нью-Йорке перед финалом чемпионата мира 2026 года этот вопрос вообще не поднимался.

В европейской организации уже выступили с жестким заявлением, раскритиковав планы по продаже части коммерческих прав.

«Это переходит черту, которую руководящие органы футбола никогда не должны переступать. УЕФА относится к этому вопросу очень серьезно. Душа футбола и управление им – не активы для торговли, особенно при полном отсутствии прозрачности в вопросе о том, кто получает финансовую выгоду. Никто из нас не является владельцем футбола. Он не принадлежит ФИФА, чтобы его продавать», – говорится в заявлении.

Позднее свою позицию высказал и бывший президент Йозеф Блаттер. «Тесные отношения между президентами ФИФА и США приобрели финансовый характер, что наносит футболу серьезный ущерб. Никто не имеет права продавать нашу игру», – написал он в соцсетях.

ПРОТИВ СДЕЛКИ ВЫСТУПИЛ И ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ВЕЛИКОБРИТАНИИ ЭНДИ БЕРНЕМ. «Чемпионат мира – не товар. Называйте эту сделку как угодно, но стоит продать хотя бы часть – и вы предаете все. Футбол принадлежит болельщикам», – заявил политик.

Недовольство выразили также в Европарламенте. Как сообщает Politico, депутаты рассматривают возможность пригласить Инфантино для разъяснений. По мнению ряда парламентариев, спорт не должен подчиняться логике финансовых рынков, а сама идея главы ФИФА выглядит абсурдной.

Отношения между ФИФА и УЕФА в последнее время заметно обострились. Во время чемпионата мира 2026 года европейская сторона обвинила международную федерацию в подрыве спортивной справедливости после «помилования» нападающего сборной США Фоларина Балогуна, которому, по данным СМИ, предшествовал разговор Дональда Трампа с Джанни Инфантино. Президент УЕФА Александер Чеферин даже не приехал на финал между Испанией и Аргентиной, хотя присутствовал на матче открытия.

Впрочем, угроза бойкота пока не выглядит безусловной. Для принятия ключевых решений ФИФА достаточно поддержки большинства из 211 национальных ассоциаций, многие из которых напрямую зависят от ее финансовой помощи. В то же время главным козырем УЕФА остаются спортивная сила европейских сборных и их огромная коммерческая привлекательность.

Подобная тактика уже приносила результат. В 2021 году ФИФА отказалась от идеи проводить чемпионат мира раз в два года после заявления Чеферина о возможном неучастии европейских команд.

Любопытно, что уже в следующем году в ФИФА состоятся очередные президентские выборы. Инфантино ранее заявил о намерении баллотироваться на новый срок.