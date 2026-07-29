Чего и следовало ожидать: «ГД» не пригласит Католикоса Гарегина II на первое заседание НС

Я не знаю, придет ли он в воскресенье в Национальное Собрание. Об этом в беседе с журналистами 29 июля заявил депутат от правящей партии «Гражданский договор», кандидат на должность председателя постоянной парламентской Комиссии по внешним отношениям Саркис Ханданян, говоря о Католикосе всех армян Гарегине II.

По его заверению, визит действующим Регламентом НС не предусмотрен. В ответ на замечание журналистов о том, что у него, согласно Регламенту парламента, есть право на участие, Ханданян отметил: «Да, у него, конечно, есть такое право. Но вопрос приглашения находится в ведении руководства парламента. Логично, что Ктрича Нерсисяна (мирское имя нынешнего Католикоса – ред.) не пригласят».

News.am