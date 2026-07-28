ШАРМАЗАНОВ: АРМЕНИЯ СДЕЛАЛА СВОЙ ВЫБОР В 1991 ГОДУ – НЕЗАВИСИМОЕ ГОСУДАРСТВО, А НЕ ПЛАЦДАРМ, ФОРПОСТ ИЛИ ВИЛАЙЕТ

«Армения сделала свой выбор 21 сентября 1991 года, и наш долг – оставаться верными этому выбору. В последнее время все чаще поднимается вопрос: где будущее Армении? Более того, между сторонниками Европейского союза и Евразийского экономического союза развернулась ожесточенная борьба. Следует отметить, что любой выбор не может быть самоцелью. Он должен исходить из государственных и национальных интересов Республики Армения», – написал представитель Исполнительного органа Республиканской партии (РПА), бывший вице-спикер парламента Армении Эдуард Шармазанов.

Что касается ЕС, он указал:

«Никто не ждет вступления Армении в ЕС, и никто этого не предлагает. Европейский союз даже не обещал Армении перспективу ассоциированного членства, и в этом наши европейские партнеры честны.

Посему инициированное партией ʺГражданский договорʺ голосование в Национальном Собрании за провозглашение курса на членство в ЕС было лишь пропагандистским пузырем.

Кстати, против этого популистского законопроекта проголосовала только фракция ʺЧесть имеюʺ, представляющая Республиканскую партию».

По поводу ЕАЭС Шармазанов отметил:

«Время показало, что решение президента Сержа Саргсяна о вступлении Армении в ЕАЭС было не только оправданным, но и сегодня фактически не имеет реальной альтернативы.

Это решение отвечало интересам граждан Армении. Авантюристские шаги нынешних управленцев уже приводят к серьезным проблемам в сельскохозяйственном секторе, а экспортеры сталкиваются с кажущимися неразрешимыми трудностями. И все это – результат необдуманных действий нынешних управленцев».

«С точки зрения безопасности ЕС не является организацией безопасности и, по крайней мере на данный момент, не является структурой, экспортирующей безопасность.

Следует отметить, что серьезным актором в сфере региональной безопасности является Турция-член НАТО, которая остается ближайшим союзником Азербайджана и представляет потенциальную угрозу безопасности Армении, как минимум в части своей безоговорочной поддержки Азербайджана.

Что должна делать Армения и куда двигаться?

Один говорит – на Запад, другой – на Восток, третий – на Север. Армения должна оставаться на своем месте.

А где это место?

21 сентября 1991 года армянский народ на референдуме определил место Армении – независимая Республика Армения.

Независимое государство, а не плацдарм, форпост или вилайет», – подчеркнул Шармазанов.

Panorama.am