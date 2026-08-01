ЭКС-СОВЕТНИК МИНОБОРОНЫ: СМЕРТИ В АРМИИ – ЭТО СЛЕДСТВИЕ ИСКАЖЕННОЙ ПОЛИТИКИ ПАШИНЯНА

Трагические инциденты в армянской армии – это следствие проводимой властями и самим Николом Пашиняном политики, считает военный эксперт и психолог, бывший советник министра обороны Давид Джамалян.

Так он прокомментировал Sputnik Армения заявление Пашиняна. В ходе брифинга в четверг премьер заявил о трех возможных причинах суицидов в армии. Первая – это игровые ставки и проигрыши, в результате чего военные попадают в долговую яму. Вторая – это личные или семейные проблемы, третья – сон во время боевого дежурства и последующая изоляция в коллективе.

Джамалян считает, что премьер в данном случае подходит к вопросу с присущим ему популизмом. Пашинян словно пытается умыть руки и «скинуть» с себя и с назначенных им чиновников ответственность за смерти в армии. Наш собеседник, работавший советником Сейрана Оганяна в бытность последнего министром, вспоминает, что при Оганяне любой инцидент в армии расследовался со всей скрупулезностью, а министр запрещал офицерам и генералам даже произносить набившую оскомину фразу «армия – это зеркало общества». Джамалян считает, что это прямое оправдание насилия и неуставных отношений.

«В те годы велась кропотливая работа по улучшению координации между различными звеньями в армии – от отделения до роты и батальона. Военное руководство сделало очень многое для становления и укрепления тактического звена армии. Эта работа по инерции продолжалась до 2020 года, но потом, особенно после войны, система дала сбои», — говорит Джамалян.

Он напоминает, что многие квалифицированные офицеры погибли во время 44-дневной войны, возник определенный кадровый голод в армии. И именно здесь проявился управленческий кризис, непрофессионализм правящей команды. По словам Джамаляна, вместо того, чтобы потенциальные кадры привлечь в армию, власти решили в целях собственной, личной безопасности усилить полицию, патрульную службу. Возник дисбаланс – из-за высоких зарплат многие кадры предпочли идти в патрульную службу, вместо того, чтобы пополнить ряды армии. Параллельно начался отток уже готовых офицерских кадров из армии.

«Патрульный полицейский получает около 400 тыс. драмов в месяц (более $1 тыс.), тогда как армейский офицер для такой зарплаты должен пройти крайне сложную аттестацию. Именно такое неравенство и привело к оттоку кадров и проблемам с комплектованием ВС в целом. Охоту идти на службу в армию «отбивает» и огромный уровень ответственности за личный состав, за жизнь и здоровье военнослужащих, особенно если речь идет о частях, несущих боевое дежурство. Вместо этого потенциальный офицер идет в патрульную службу – там и ответственности меньше, и денег больше платят», — объясняет Джамалян.

Кадровый дефицит помимо прочего приводит и к падению дисциплины в армии, ухудшению контроля и кризису управления. По словам эксперта, чтобы замаскировать эти проблемы, власти находят альтернативные, но достаточно циничные объяснения трагическим случаям.

«Разумеется, на местах всегда начинаются расследования инцидентов, проводится «разбор полетов», назначаются служебные расследования, делаются выводы, виновные несут ответственность. Я уверен – Генштаб тщательно анализирует происходящее. Но повторю, есть системная проблема, которая кроется в подходе политического руководства страны. Нужно устранить искусственное противопоставление армии полиции, нужно заинтересовать людей, стимулировать приход грамотных кадров в армию», — утверждает Джамалян.

Он склонен полагать, что властям не нужна сильная армия, им нужна сильная полиция, так как именно полиция в некотором смысле – гарант воспроизводства власти.

Напомним, 21 июля Следственный комитет Армении сообщил о смерти военнослужащего срочной службы ВС Армении Нарека Торояна, отметив, что возбуждено уголовное дело по статье «доведение до самоубийства». Смерть Торояна стала уже восьмым случаем гибели военнослужащего ВС Армении в небoевых условиях за первые семь месяцев 2026 года. По информации в СМИ, он совершил суицид после того, как был избит сослуживцами.

Sputnik Армения