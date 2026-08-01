ArmLur.am: Гагика Казиняна уведомили, что с 1 сентября он не будет работать в ЕГУ

Газета «Жоховурд» со ссылкой на осведомлённые источники сообщает, что с 1 сентября бывший декан юридического факультета ЕГУ, бывший член Совета юстиции РА Гагик Казинян будет освобождён от работы преподавателя Ереванского государственного университета.

7 июля Казиняну сообщили, что университет больше не будет продлевать с ним трудовой договор.

Напомним, что сын Гагика Казиняна — член партии «Сильная Армения» Давид Казинян — обвиняется в подготовке к даче избирательной взятки. 18 июня он был арестован, и это дело продолжает оставаться в центре политических и общественных обсуждений.

News.am