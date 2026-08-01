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Информагентства

CNN: США могут нанести новые удары по Ирану уже в эти выходные

Соединенные Штаты рассматривают возможность нанесения новых ударов по Ирану уже в эти выходные, сообщили телеканалу CNN два американских чиновника, знакомых с планами администрации.

При этом точный масштаб операции, а также возможные цели ударов пока не определены. Источники подчеркнули, что окончательное решение еще не принято и операция может быть отменена.

Президент США Дональд Трамп в пятницу на заседании кабинета министров заявил о возможном возобновлении масштабных военных действий против Ирана, выразив недовольство тем, что дипломатические усилия не привели к желаемому результату.

По словам американских чиновников, Трамп стремится добиться завершения конфликта, однако рассматривает усиление военного давления как один из возможных инструментов для достижения этой цели.

Пока неизвестно, какие именно объекты могут стать целями возможных ударов и будет ли операция проводиться при участии союзников США.

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