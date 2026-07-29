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АНАНЯН: ЭТО НЕ СПОР О РЕФЕРЕНДУМЕ, А БАНКРОТСТВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ АРМЕНИИ

В политике самые опасные ловушки обычно строят своими руками. Последний телефонный разговор Путин – Пашинян не стал началом нормализации армяно-российских отношений. Напротив, он обнажил тот тупик, в который Армения была загнана годами непоследовательной и «сделочной» внешней политики, пишет экс-глава КГД Армении Давид Ананян.

«У Никола Пашиняна никогда не было искреннего и последовательного желания реально «отвернуться» от России, выйти из ЕАЭС или довести до конца европейскую интеграцию Армении. Антироссийская политическая линия и демонстративные шаги в европейском направлении были для него прежде всего инструментом получения поддержки западных кругов. Эта поддержка затем конвертировалась во внутреннюю легитимность и укрепление возможностей для воспроизводства собственной власти.

Но политическая поддержка не бывает бесплатной. У неё есть своя цена.

Обещания, данные европейским чиновникам, закон о старте процесса вступления в ЕС, саммит Армения – ЕС, заверения во внедрении европейских стандартов и антироссийские политические сигналы рано или поздно должны были превратиться в практические решения.

Между тем, за всё это время власть Пашиняна не только не создала реальных предпосылок для постепенного отхода от российской экономической системы, но и сохранила глубокую зависимость Армении от российского рынка, энергоносителей, трансфертов и льготного торгового режима ЕАЭС.

Сложилась ситуация, при которой политическая риторика изменилась, а экономическая структура страны – нет.

Теперь Россия требует конкретики: ЕС или ЕАЭС? При этом для Москвы референдум – это не столько демократическая процедура, сколько способ официально зафиксировать геополитический выбор Армении и переложить всю ответственность за его последствия на армянский народ. Россия фактически говорит: если европейский путь – это ваш реальный выбор, зафиксируйте его и примите последствия.

Пашинян не может согласиться на скорый референдум, так как его экономические и социальные последствия нанесут удар по самым основам его власти. Но он также не может публично отказаться от европейского пути, так как в этом случае потеряет поддержку Запада и с трудом выстроенный образ «европейского лидера».

В итоге Пашинян оказался не между Россией и Европой, а в тисках своих собственных противоречивых обещаний.

На одной чаше весов – европейская поддержка и её политическая цена, на другой – сохраняющаяся экономическая зависимость от России, а посередине – императив удержания власти любой ценой. Именно поэтому он сейчас пытается не сделать выбор, а максимально оттянуть его момент, заявляя, что референдум возможен только после официального обращения в ЕС и придания вопросу предметного характера.

Но каждое отложенное решение имеет свою цену. И платить эту цену будут не представители власти, проводившие ошибочную политику, а армянский производитель, экспортер, рабочий и, в конечном счете, рядовой гражданин Армении.

Это не просто спор вокруг референдума. Это банкротство внешней политики Армении. И это не геополитическая ловушка, в которую страна попала случайно. Это ловушка, сконструированная самим Пашиняном, за которую теперь предстоит расплачиваться армянскому государству и народу», — написал политик.

Verelq.am

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