Армения может ввести санкции против России и визовый режим для ее граждан. Такое требования выдвинул Еревану Брюссель, сообщают «Известия».

Депутат Европарламента Фернан Картхайзер интервью газете рассказал, что на Армению будет оказано сильное давление с целью заставить ее ввести визовый режим с Россией и присоединиться к антироссийским санкциям.

Он также выразил надежду, что Армения выдержит это давление и будет действовать в своих собственных интересах, отметив, что ЕС не сможет защитить республику от последствий разрыва связей с Россией.

В свою очередь премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что может потребовать от России ежегодную плату в размере $ 2 млрд за использование железнодорожной инфраструктуры, которую Ереван считает своей собственностью. Он подчеркнул, что намерен решить вопрос мирным путем, но не исключил обращения в международный арбитраж, если договориться не удастся.

Секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу в интервью ТАСС заявил, что за время действия концессионного соглашения (с 2008 года) российские вложения в железные дороги Армении превысили 30 млрд рублей.

За время работы компании «Южно-Кавказская железная дорога» («дочка» РЖД) было отремонтировано более 520 км путей из примерно 782 км общей протяженности действующей сети. Также была проведена реконструкция и замена мостов и другого оборудования. Вся железнодорожная сеть электрифицирована.

Помимо инвестиций, в бюджет Армении было выплачено более 15 млрд рублей в виде налогов.

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