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АРМЕНИЯ СТОИТ ПЕРЕД ВЫСОКОЙ ВЕРОЯТНОСТЬЮ ПОТРЯСЕНИЙ – ЗАЯВЛЕНИЕ ГАГИКА ЦАРУКЯНА

В новом Национальном собрании всегда будет ощущаться нехватка партии «Процветающая Армения» и нашей программы («Предложение Армении»). Об этом говорится в заявлении арестованного лидера ППА Гагика Царукяна.

«ПРИЧИНА НЕ В НЕХВАТКЕ ГРАМОТНЫХ И ПОДГОТОВЛЕННЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ: ТАКИЕ ДЕПУТАТЫ ЕСТЬ ВО ВСЕХ ФРАКЦИЯХ. Проблема в отсутствии иных точек зрения, эффективных альтернативных решений, других программных подходов и целостной силы, которая их несёт. По большому счёту, я готовил свою команду именно к глубокой программной борьбе, которая, к сожалению, не состоялась, и вовсе не по нашей вине.

Как вы знаете, в последние 10–15 лет я не был связан с микроменеджментом какого-либо бизнеса, с процессами текущего управления (и закон этого не позволял, и в действительности это мне уже не было интересно), и это позволяло мне смотреть на экономику Армении, риски её развития и потенциал с макроперспективы. И сейчас, будучи отрезанным от многих информационных потоков, политико-общественных микропроцессов, микроотношений, я имею возможность смотреть на проблемы с макроперспективы.

Я не использую формулировку «смотреть со стороны», потому что с моей биографией, как Царукян, я не могу и никогда не мог смотреть со стороны на процессы, происходящие в моей стране. Если бы мог, если бы обладал способностью к определённому безразличию по отношению к своей стране, то находился бы в совершенно иных условиях. Таков уж мой характер.

Что я вижу сейчас – этим взглядом

Я вижу, что Армения стоит перед высокой вероятностью потрясений. Причём речь идёт не о теоретическом будущем, а о вполне реальной перспективе ближайших месяцев. Не успеем и глазом моргнуть – окажемся в сложнейшей ситуации. Одних только рисков, вызванных российско-украинским конфликтом и противостоянием Иран–США, достаточно, чтобы это понять.

Меня чрезвычайно тревожат экономические проблемы нашей страны и вопрос искусственно навязываемого нам выбора – ЕС или ЕАЭС. Перед нами ставят такой острый выбор и Запад, и Россия, но проблема в том, что мы сами довели себя до такого жёсткого, искусственного водораздела.

К этой ситуации добавьте требования Азербайджана, турецкие призывы.

Это уже не проблема усидеть на двух стульях, как наивно полагают многие. Два стула в любом случае дают возможность выбора. Это ситуация, при которой любое решение, любой шаг может привести к серьёзным рискам, серьёзному противодействию с противоположной стороны.

Что же мы теперь будем делать, чтобы наша маленькая Армения не оказалась втянутой в крупные геополитические потрясения? Вот это и есть самая реальная общегосударственная повестка сегодняшнего дня.

Я не знаю, сколько проработает этот парламент, слышу разные версии, но пока существует моя политическая сила, я как руководитель и узкая команда моих соратников, с которыми мы всегда обсуждаем подобные вопросы, будем продвигать именно эту линию: Армения не должна входить в потрясения по геополитическим мотивам. Есть способы, есть шаги, чтобы снять остроту, чтобы не оказаться «под ногами» во время столкновений сильных.

Мы обязаны вывести нашу страну из этих ультимативных формул. Это уже не вопрос борьбы власть–оппозиция. Ущерб понесут все, без исключения. Меня это очень тревожит. Решения есть, возможно, они не лёгкие, возможно, сложные, возможно, требуют больших усилий, но они есть», – говорится в заявлении.

News.am

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